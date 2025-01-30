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Как правильно удобрять цикламен, чтобы он радовал бутонами

1:12
Садоводство

Цикламен — одно из немногих растений, которое радует цветением в холодное время года. Однако без правильного ухода и своевременной подкормки бутоны могут так и не появиться. Как же помочь цветку зацвести пышно и продолжительно? Секрет прост — нужна всего одна проверенная подкормка!

Цикламен
Фото: Own work by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цикламен

Идеальное удобрение для цикламена

Лучший выбор для питания цикламена — азофоска. В её составе есть три ключевых элемента:

  • Азот — стимулирует рост зелёной массы, делая листья пышными и крепкими.
  • Фосфор — укрепляет корни, помогая растению лучше впитывать полезные вещества.
  • Калий — главный "ответственный" за образование бутонов и продолжительное цветение.

Как правильно подкармливать цикламен

  • Разведите половину чайной ложки азофоски в 1 литре воды.
  • Поливайте цветок под корень — один стакан раствора на растение.
  • Процедуру повторяйте раз в две недели.

Такой нехитрый способ обеспечит цикламену идеальные условия для цветения. Попробуйте, и ваш цветок будет радовать вас яркими бутонами всю зиму!

Уточнения

Цикламе́н или Дря́ква, или Альпи́йская фиа́лка (лат. Cýclamen) — род растений подсемейства Мирсиновые (Myrsinoideae) семейства Первоцветные (Primulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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