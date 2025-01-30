Как правильно удобрять цикламен, чтобы он радовал бутонами

Цикламен — одно из немногих растений, которое радует цветением в холодное время года. Однако без правильного ухода и своевременной подкормки бутоны могут так и не появиться. Как же помочь цветку зацвести пышно и продолжительно? Секрет прост — нужна всего одна проверенная подкормка!
Лучший выбор для питания цикламена — азофоска. В её составе есть три ключевых элемента:
Такой нехитрый способ обеспечит цикламену идеальные условия для цветения. Попробуйте, и ваш цветок будет радовать вас яркими бутонами всю зиму!
Цикламе́н или Дря́ква, или Альпи́йская фиа́лка (лат. Cýclamen) — род растений подсемейства Мирсиновые (Myrsinoideae) семейства Первоцветные (Primulaceae).
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