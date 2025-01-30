Ваш урожай не доживает до весны? Дачники назвали главные причины

Каждый дачник мечтает сохранить свой урожай как можно дольше. Однако даже при идеальных условиях хранения — правильной температуре, сухости и вентиляции — картофель, свёкла и морковь всё равно начинают гнить или сохнуть. В чём причина? Оказывается, виноваты распространённые ошибки, которые допускают многие садоводы.
Ошибка №1: Неправильная подготовка урожая
Перед тем как отправить овощи в погреб, их необходимо тщательно подготовить. Главное правило — не мыть корнеплоды, а просто очистить их от грязи вручную. Затем урожай следует просушить в тёмном месте и перебрать, удаляя все повреждённые плоды.
Ошибка №2: Хранение в мешках
Картофель и свёкла, сложенные в мешки, быстро портятся из-за давления и недостатка воздуха. Чтобы этого избежать, овощи лучше хранить в ящиках.
Совет: используйте песок для лучшей сохранности
Если вы хотите продлить срок хранения моркови и свёклы, пересыпьте их песком. Это защитит овощи от влаги, грибка и раннего загнивания.
Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свой урожай до самой весны!
Урожа́й - валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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