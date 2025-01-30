Эти растения помогут клубнике дать рекордный урожай – проверьте ваш участок

Каждый дачник мечтает о щедром урожае сладкой и сочной клубники. Но чтобы получить много крупных и ароматных ягод, важно не только правильно ухаживать за растением, но и подобрать для него идеального "соседа". Оказывается, некоторые культуры могут улучшить рост клубники, сделать её более устойчивой к болезням и даже защитить от вредителей!
Горох, редис, морковь и фасоль
Эти овощи не просто прекрасно уживаются рядом с клубникой, но и улучшают состав почвы, помогая растению получать больше питательных веществ. К тому же они отпугивают вредителей, способных испортить будущий урожай.
Шпинат
Этот зелёный помощник не только защищает клубнику от насекомых, но и препятствует разрастанию сорняков. В результате грядки остаются чистыми, а ягоды — здоровыми и крупными.
Совместная посадка таких растений с клубникой — отличный способ повысить урожайность и снизить риск появления заболеваний. Попробуйте посадить рядом с земляникой этих "компаньонов", и результат вас приятно удивит!
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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