Эти растения помогут клубнике дать рекордный урожай – проверьте ваш участок

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о щедром урожае сладкой и сочной клубники. Но чтобы получить много крупных и ароматных ягод, важно не только правильно ухаживать за растением, но и подобрать для него идеального "соседа". Оказывается, некоторые культуры могут улучшить рост клубники, сделать её более устойчивой к болезням и даже защитить от вредителей!

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Какие растения лучше всего подходят для клубники

Горох, редис, морковь и фасоль

Эти овощи не просто прекрасно уживаются рядом с клубникой, но и улучшают состав почвы, помогая растению получать больше питательных веществ. К тому же они отпугивают вредителей, способных испортить будущий урожай.

Шпинат

Этот зелёный помощник не только защищает клубнику от насекомых, но и препятствует разрастанию сорняков. В результате грядки остаются чистыми, а ягоды — здоровыми и крупными.

Совместная посадка таких растений с клубникой — отличный способ повысить урожайность и снизить риск появления заболеваний. Попробуйте посадить рядом с земляникой этих "компаньонов", и результат вас приятно удивит!

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

