Эти 5 сортов томатов не сажают опытные дачники – узнайте почему

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор сорта томатов — ключевой момент при посадке, ведь от этого зависит не только урожайность, но и вкус плодов. Однако не все сорта оправдывают ожидания. Опытные огородники давно составили список томатов, которые лучше обойти стороной.

Фото: flickr.com by Ton Rulkens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Какие сорта томатов не стоит сажать

"Санька" — ультраранний и урожайный, но на этом плюсы заканчиваются. Вкус посредственный, поэтому для свежих салатов он не подходит.

"Бабановые ноги" — хоть сорт и даёт много плодов, их вкус оставляет желать лучшего. Подходит разве что для консервации.

"Царевна-лягушка" — сплошная головная боль. Томаты сложно снять в идеальной зрелости: недозревшие — кислые, перезревшие — водянистые. К тому же они плохо хранятся.

"Аурия" — внешне интересные плоды, но внутри часто пустоты. К тому же вкус у них далёк от сладкого, а рассада требует обязательного подвязывания.

"Чёрный черри" — красиво звучит, но на деле — неудачный сорт. Урожайность невысокая, устойчивость к болезням слабая, а сами плоды склонны к растрескиванию.

Если не хотите разочарований, выбирайте проверенные сорта с хорошими вкусовыми качествами и устойчивостью к болезням!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

