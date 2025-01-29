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Опасная ошибка садоводов: почему зола может убить ваш урожай

1:22
Садоводство

Зола часто используется садоводами как отличное натуральное удобрение. Она богата калием, фосфором, кальцием и другими полезными элементами. Однако применять её без разбора не стоит. Есть растения, для которых зола представляет настоящую угрозу!

Голубика
Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Кому зола точно не подходит

Некоторые ягодные культуры предпочитают кислую почву, а зола, напротив, делает её щелочной. Если внести это удобрение не туда, куда нужно, можно потерять урожай.

Запомните: зола противопоказана таким растениям, как:

  • Брусника
  • Голубика
  • Черника

Эти культуры плохо развиваются в щелочной среде и могут полностью перестать плодоносить, если грунт изменит свою кислотность.

Почему зола вредна для этих ягод

Все перечисленные ягоды растут на кислых почвах, и любое их раскисление негативно влияет на корневую систему. Внесение золы изменяет состав почвы, затрудняет усвоение микроэлементов и приводит к ослаблению растений.

Если хотите получить хороший урожай брусники, голубики или черники, лучше используйте другие виды подкормок, например, кислые удобрения, специальные смеси для кислых почв или органику, не влияющую на кислотность.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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