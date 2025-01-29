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Этот простой метод уничтожит одуванчики без вреда для грядок

1:43
Садоводство

Если на вашем участке появились одуванчики, откладывать борьбу с ними не стоит. Этот коварный сорняк способен быстро захватить территорию, распространяясь семенами, которые разносятся ветром. Но есть проверенные способы избавиться от него раз и навсегда.

Опыление
Фото: commons.wikimedia. org by Guérin Nicolas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Опыление

1. Удаление корнеудалителем — самый эффективный метод

Если одуванчики ещё не успели заполонить участок, лучше всего воспользоваться корнеудалителем. Весной, пока растения не окрепли, их легко вытащить с корнем. Это гарантирует, что они не появятся снова.

2. Народные методы: соль, селитра и мочевина

Тем, кто не хочет тратить силы на механическое удаление, подойдут простые, но действенные способы. Можно срезать растения у основания и присыпать срез солью, селитрой или мочевиной — достаточно всего одной чайной ложки. Вскоре сорняки засохнут, и вам останется только убрать их остатки. Лучше применять этот метод в конце лета или осенью.

3. Использование гербицидов — когда одуванчиков слишком много

Если ваш участок уже плотно заселён этими сорняками, без химии не обойтись. Обрабатывать территорию гербицидами лучше до созревания семян, иначе растения продолжат распространяться. Однако важно помнить о мерах предосторожности: не допускайте попадания препарата на культурные растения и обязательно используйте средства защиты.

Теперь вы знаете, как защитить свой участок от одуванчиков и сохранить его в порядке. Главное — вовремя принять меры, и тогда этот сорняк не доставит вам проблем!

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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