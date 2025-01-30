Эти растения нельзя сажать рядом с капустой: ошибка многих дачников

При посадке капусты важно учитывать влияние соседних растений, ведь одни культуры помогают ей развиваться, а другие, наоборот, могут снизить урожайность и увеличить риск заболеваний.
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста
Лучшие соседи для капусты
Некоторые растения способствуют здоровому росту белокочанной капусты, обогащая почву и защищая её от вредителей. К ним относятся:
Картофель - хорошо сочетается с капустой и не мешает её развитию.
Огурцы и свёкла - не конфликтуют с капустой и улучшают структуру почвы.
Горох - насыщает почву азотом, что полезно для капустных грядок.
Лук и чеснок - отпугивают вредителей благодаря своему резкому запаху.
Сельдерей - защищает капусту от капустной белянки.
Дополнительно рядом с капустой полезно высаживать укроп, петрушку и бархатцы — они не только отпугивают вредителей, но и улучшают микроклимат грядки. Бархатцы лучше выбирать низкорослые и тонколистные.
Растения, которые нельзя сажать рядом
Некоторые культуры могут отрицательно повлиять на рост и здоровье капусты. Нежелательные соседи:
Томаты и фасоль - создают конкуренцию за питательные вещества.
Морковь - плохо сочетается с капустой, замедляя её рост.
Горчица - делит с капустой общих вредителей и болезни.
Фенхель - его лучше сажать подальше от любых овощей.
Клубника, земляника и настурция - негативно сказываются на капусте.
Цветная капуста - не лучший сосед для белокочанной, так как они могут конкурировать за питание.
Правильное соседство поможет вам получить богатый урожай капусты и защитить её от вредителей и болезней.
Уточнения
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.