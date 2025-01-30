Эти растения нельзя сажать рядом с капустой: ошибка многих дачников

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При посадке капусты важно учитывать влияние соседних растений, ведь одни культуры помогают ей развиваться, а другие, наоборот, могут снизить урожайность и увеличить риск заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Лучшие соседи для капусты

Некоторые растения способствуют здоровому росту белокочанной капусты, обогащая почву и защищая её от вредителей. К ним относятся:

Картофель - хорошо сочетается с капустой и не мешает её развитию.

- хорошо сочетается с капустой и не мешает её развитию. Огурцы и свёкла - не конфликтуют с капустой и улучшают структуру почвы.

- не конфликтуют с капустой и улучшают структуру почвы. Горох - насыщает почву азотом, что полезно для капустных грядок.

- насыщает почву азотом, что полезно для капустных грядок. Лук и чеснок - отпугивают вредителей благодаря своему резкому запаху.

- отпугивают вредителей благодаря своему резкому запаху. Сельдерей - защищает капусту от капустной белянки.

Дополнительно рядом с капустой полезно высаживать укроп, петрушку и бархатцы — они не только отпугивают вредителей, но и улучшают микроклимат грядки. Бархатцы лучше выбирать низкорослые и тонколистные.

Растения, которые нельзя сажать рядом

Некоторые культуры могут отрицательно повлиять на рост и здоровье капусты. Нежелательные соседи:

Томаты и фасоль - создают конкуренцию за питательные вещества.

- создают конкуренцию за питательные вещества. Морковь - плохо сочетается с капустой, замедляя её рост.

- плохо сочетается с капустой, замедляя её рост. Горчица - делит с капустой общих вредителей и болезни.

- делит с капустой общих вредителей и болезни. Фенхель - его лучше сажать подальше от любых овощей.

- его лучше сажать подальше от любых овощей. Клубника, земляника и настурция - негативно сказываются на капусте.

- негативно сказываются на капусте. Цветная капуста - не лучший сосед для белокочанной, так как они могут конкурировать за питание.

Правильное соседство поможет вам получить богатый урожай капусты и защитить её от вредителей и болезней.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

