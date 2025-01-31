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Малина засыплет кусты ягодами: простая подкормка превратит ваш урожай в рекордный

1:44
Садоводство

Многие дачники сталкиваются с разочарованием: кусты малины ухоженные, а ягоды всё равно мелкие и кислые. Казалось бы, всё делается по правилам, но урожай не радует. В чём же причина?

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малина

Важность сорта и ухода

Безусловно, уровень сладости ягод зависит от сорта. Однако даже самые сладкие разновидности не оправдают ожиданий, если не соблюдать правильную агротехнику. Ошибки в подкормке, поливе и обрезке могут привести к ухудшению вкуса и снижению урожайности.

Главные правила ухода

Чтобы малина давала обильный и вкусный урожай, важно:

  • Весной снять укрытие с кустов и установить шпалеры для летних сортов.
  • Регулярно рыхлить почву, проводить мульчирование, вовремя поливать и подкармливать растения.
  • Обрезать лишние побеги, чтобы избежать загущения и снизить риск заболеваний.

Чем и когда подкармливать

Малине нужны разные питательные вещества в течение сезона:

  • Весной полезны азотные удобрения, аммиачная селитра — они стимулируют рост.
  • Если листья начали желтеть - добавляем магний.
  • В первой половине лета можно опрыскивать кусты смесью нашатыря с жидким мылом.
  • Для обогащения почвы калием используют древесную золу — в сухом виде или в виде зольного раствора.
  • Во второй половине лета переходим на калийно-фосфорные удобрения — они делают ягоды слаще и укрепляют иммунитет растений.

Правильный уход — залог сладкого и щедрого урожая. Следуйте этим рекомендациям, и ваша малина обязательно порадует вкусными и сочными ягодами!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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