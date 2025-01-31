Малина засыплет кусты ягодами: простая подкормка превратит ваш урожай в рекордный

Многие дачники сталкиваются с разочарованием: кусты малины ухоженные, а ягоды всё равно мелкие и кислые. Казалось бы, всё делается по правилам, но урожай не радует. В чём же причина?
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малина
Важность сорта и ухода
Безусловно, уровень сладости ягод зависит от сорта. Однако даже самые сладкие разновидности не оправдают ожиданий, если не соблюдать правильную агротехнику. Ошибки в подкормке, поливе и обрезке могут привести к ухудшению вкуса и снижению урожайности.
Главные правила ухода
Чтобы малина давала обильный и вкусный урожай, важно:
Весной снять укрытие с кустов и установить шпалеры для летних сортов.
Регулярно рыхлить почву, проводить мульчирование, вовремя поливать и подкармливать растения.
Обрезать лишние побеги, чтобы избежать загущения и снизить риск заболеваний.
Чем и когда подкармливать
Малине нужны разные питательные вещества в течение сезона:
Весной полезны азотные удобрения, аммиачная селитра — они стимулируют рост.
Если листья начали желтеть - добавляем магний.
В первой половине лета можно опрыскивать кусты смесью нашатыря с жидким мылом.
Для обогащения почвы калием используют древесную золу — в сухом виде или в виде зольного раствора.
Во второй половине лета переходим на калийно-фосфорные удобрения — они делают ягоды слаще и укрепляют иммунитет растений.
Правильный уход — залог сладкого и щедрого урожая. Следуйте этим рекомендациям, и ваша малина обязательно порадует вкусными и сочными ягодами!
Уточнения
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.