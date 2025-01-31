Обливание смородины кипятком: когда полезный совет превращается в катастрофу

Обливание смородины кипятком долгое время считалось полезной процедурой, но не все знают, что она может нанести вред. Садоводы применяли этот метод для борьбы с вредителями и пробуждения кустов, однако теперь стало известно, что в определённых условиях он может привести к противоположному эффекту.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Когда обливание смородины опасно

Главный риск связан с тёплой зимой. Если морозы были короткими или незначительными, почки на кустах могут начать набухать раньше времени. В таком состоянии обработка кипятком приведёт к ожогам, повреждению тканей и даже гибели части растения.

Другими словами, если зима была мягкой, лучше отказаться от обливания смородины горячей водой, иначе можно своими руками уничтожить будущий урожай.

Когда метод действительно работает

Этот способ оправдан в условиях суровых и продолжительных зим, когда кусты находятся в глубоком покое. В таком состоянии почки не пробуждаются раньше времени, а горячая вода помогает уничтожить зимующих вредителей, не нанося вред растению.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

