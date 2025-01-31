Обливание смородины кипятком: когда полезный совет превращается в катастрофу

Обливание смородины кипятком долгое время считалось полезной процедурой, но не все знают, что она может нанести вред. Садоводы применяли этот метод для борьбы с вредителями и пробуждения кустов, однако теперь стало известно, что в определённых условиях он может привести к противоположному эффекту.
Главный риск связан с тёплой зимой. Если морозы были короткими или незначительными, почки на кустах могут начать набухать раньше времени. В таком состоянии обработка кипятком приведёт к ожогам, повреждению тканей и даже гибели части растения.
Другими словами, если зима была мягкой, лучше отказаться от обливания смородины горячей водой, иначе можно своими руками уничтожить будущий урожай.
Этот способ оправдан в условиях суровых и продолжительных зим, когда кусты находятся в глубоком покое. В таком состоянии почки не пробуждаются раньше времени, а горячая вода помогает уничтожить зимующих вредителей, не нанося вред растению.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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