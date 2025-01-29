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Малина мечты: простые шаги, чтобы ягоды стали крупнее и слаще

1:57
Садоводство

Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда малина растёт, но урожай оставляет желать лучшего: ягоды мелкие и несладкие, хотя, казалось бы, всё делается по правилам.

Малина
Фото: pixabay.com by ulleo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Важно понимать, что каждый сорт малины имеет свой уровень сладости, но решающим фактором остаётся уход. Даже самые сладкие сорта не оправдают ожиданий, если допустить ошибки в подкормке и поливе.

Что делать весной

Как отмечает ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ранней весной малину нужно правильно подготовить к сезону:

  • Освободить кусты от укрытий — это особенно важно для летних сортов.
  • Установить шпалеры — обеспечат правильный рост побегов.
  • Проводить рыхление почвы и мульчирование — поможет сохранить влагу и защитить от сорняков.
  • Регулярно поливать и подкармливать — без этого урожай будет слабым.
  • Не забывать об обрезке — предотвращает болезни и нашествие вредителей.

Как правильно подкармливать

Для малины подходят как органические, так и минеральные удобрения:

  • Для внекорневой подкормки: можно использовать смесь нашатырного спирта и жидкого мыла — опрыскивание поможет укрепить растение.
  • Для корней: зола и зольный раствор богаты калием, который способствует обильному цветению и сладости ягод.
  • Для роста и урожайности: азотные удобрения и аммиачная селитра помогут растению развиваться активнее.
  • При пожелтении листьев: ранняя желтизна — признак нехватки магния, добавьте соответствующие удобрения.
  • Во второй половине лета: делайте акцент на калийно-фосфорных удобрениях — ягоды станут слаще, а кусты устойчивее к болезням.

Следуя этим рекомендациям, можно добиться богатого урожая ароматной, сладкой малины, которая не разочарует вкусом!

Уточнения

Мали́на обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) — полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые (Rosaceae). Популярная ягодная культура.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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