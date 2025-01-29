Малина мечты: простые шаги, чтобы ягоды стали крупнее и слаще

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда малина растёт, но урожай оставляет желать лучшего: ягоды мелкие и несладкие, хотя, казалось бы, всё делается по правилам.

Фото: pixabay.com by ulleo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Важно понимать, что каждый сорт малины имеет свой уровень сладости, но решающим фактором остаётся уход. Даже самые сладкие сорта не оправдают ожиданий, если допустить ошибки в подкормке и поливе.

Что делать весной

Как отмечает ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ранней весной малину нужно правильно подготовить к сезону:

Освободить кусты от укрытий — это особенно важно для летних сортов.

Установить шпалеры — обеспечат правильный рост побегов.

Проводить рыхление почвы и мульчирование — поможет сохранить влагу и защитить от сорняков.

Регулярно поливать и подкармливать — без этого урожай будет слабым.

Не забывать об обрезке — предотвращает болезни и нашествие вредителей.

Как правильно подкармливать

Для малины подходят как органические, так и минеральные удобрения:

Для внекорневой подкормки: можно использовать смесь нашатырного спирта и жидкого мыла — опрыскивание поможет укрепить растение.

Для корней: зола и зольный раствор богаты калием, который способствует обильному цветению и сладости ягод.

Для роста и урожайности: азотные удобрения и аммиачная селитра помогут растению развиваться активнее.

При пожелтении листьев: ранняя желтизна — признак нехватки магния, добавьте соответствующие удобрения.

Во второй половине лета: делайте акцент на калийно-фосфорных удобрениях — ягоды станут слаще, а кусты устойчивее к болезням.

Следуя этим рекомендациям, можно добиться богатого урожая ароматной, сладкой малины, которая не разочарует вкусом!

Уточнения

Мали́на обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) — полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые (Rosaceae). Популярная ягодная культура.

