Не пропустите эти дни: когда сажать помидоры, чтобы урожай порадовал

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные огородники знают: успех будущего урожая во многом зависит от правильного времени посева. Один из проверенных ориентиров — лунный календарь. Влияние фаз Луны на рост растений замечено давно, и многие садоводы придерживаются этих рекомендаций. Когда же лучше сажать томаты на рассаду в феврале и марте 2025 года?

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Лучшие дни для посадки помидоров в феврале

Помидоры, как и другие культуры, плоды которых растут над землей, рекомендуется высевать на растущую Луну.

В феврале 2025 года благоприятный период начинается 1 февраля и длится до 11 числа. В эти дни можно смело заниматься посевом томатов.

Однако 12 февраля — полнолуние, и это не самое лучшее время для посадки. В этот день лучше заняться рыхлением почвы, внесением удобрений или другими садовыми работами.

После полнолуния, с 13 по 27 февраля, Луна будет убывать. Этот период благоприятен для посадки корнеплодов, но томаты высевать не рекомендуется.

28 февраля — новолуние, и это также неподходящее время для любых посадок.

Посев томатов в марте: выбираем идеальный день

В марте растущая Луна наблюдается со 2 по 12 число, а затем 31 марта.

Самые удачные дни для посева томатов: 4 и 5 марта. Именно в это время семена дадут сильные и здоровые всходы.

Что касается неблагоприятных дней, то на 13-16 марта приходится полнолуние, а 1 и 28-30 марта — новолуние. В эти дни лучше воздержаться от посева.

Кроме того, 29 марта считается особенно неподходящим днем для посадки томатов.

Нейтральные даты для посева

Если у вас не получается посеять рассаду в лучшие дни, можно выбрать нейтральные даты. В марте 2025 года к ним относятся:

1-3, 6, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24-26 марта.

В эти дни можно сажать томаты, но они не дают таких сильных результатов, как в благоприятные периоды.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

