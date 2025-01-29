Огурцы вёдрами через 40 дней: этот сорт удивит даже соседей

Огурцы бывают разные: одни радуют щедрым урожаем, другие не отличаются высокой плодовитостью. Некоторые сорта созревают рано, а другие требуют больше времени. Однако есть особенный сорт, который не только быстро растет, но и дает обильный урожай.
Какой именно? Ваш сосед вряд ли подскажет, а вот огородники, испытавшие его на практике, уверяют, что срывать вёдра свежих огурцов можно уже спустя 40 дней после появления первых всходов.
Такие огурцы подходят как для теплиц, так и для открытого грунта. При этом они неприхотливы в уходе и обладают высокой устойчивостью к заболеваниям.
Чтобы получить по-настоящему богатый урожай, стоит соблюдать несколько правил.
Выращивая этот удивительный сорт по всем правилам, можно наслаждаться свежими, хрустящими огурцами уже в начале сезона.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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