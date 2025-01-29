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Огурцы вёдрами через 40 дней: этот сорт удивит даже соседей

1:23
Садоводство

Огурцы бывают разные: одни радуют щедрым урожаем, другие не отличаются высокой плодовитостью. Некоторые сорта созревают рано, а другие требуют больше времени. Однако есть особенный сорт, который не только быстро растет, но и дает обильный урожай.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Какой именно? Ваш сосед вряд ли подскажет, а вот огородники, испытавшие его на практике, уверяют, что срывать вёдра свежих огурцов можно уже спустя 40 дней после появления первых всходов.

Такие огурцы подходят как для теплиц, так и для открытого грунта. При этом они неприхотливы в уходе и обладают высокой устойчивостью к заболеваниям.

Что нужно для максимального урожая

Чтобы получить по-настоящему богатый урожай, стоит соблюдать несколько правил.

  • Подготовка грядок: почва должна быть плодородной и хорошо дренированной.
  • Регулярные подкормки и полив: растения нуждаются в достаточном количестве влаги и питательных веществ.
  • Мульчирование: помогает удерживать влагу и защищает от сорняков.
  • Оптимальный микроклимат в теплице: важно следить за вентиляцией и избегать резких перепадов температур.

Выращивая этот удивительный сорт по всем правилам, можно наслаждаться свежими, хрустящими огурцами уже в начале сезона.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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