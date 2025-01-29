Три растения, которые точно не стоит сажать на даче

При выборе декоративных растений для дачи важно учитывать не только их красоту, но и возможные проблемы, которые они могут принести. Некоторые культуры могут создавать значительные трудности, и от их посадки лучше отказаться.
Это декоративное растение подвержено грибковому заболеванию — ржавчине. Если рядом растут плодовые культуры, такие как яблони, груши, сливы, клубника, малина или ежевика, они будут заражаться этим заболеванием от можжевельника.
Хотя это растение эффектно цветет, период цветения длится всего 2-3 недели. Остальное время рододендрон выглядит скучно и требует особых условий:
Если не обеспечить эти условия, растение не будет радовать своим видом.
Несмотря на свою привлекательность, это растение создает множество проблем:
При планировании посадок на даче важно не только ориентироваться на красоту растений, но и учитывать их особенности и возможные последствия. Выбирайте культуры, которые украсят ваш участок без вреда для других растений и строений.
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