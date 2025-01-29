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Три растения, которые точно не стоит сажать на даче

1:35
Садоводство

При выборе декоративных растений для дачи важно учитывать не только их красоту, но и возможные проблемы, которые они могут принести. Некоторые культуры могут создавать значительные трудности, и от их посадки лучше отказаться.

Зимний сад
Фото: commons.wikimedia.org by Chatsam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зимний сад

Нежелательные растения

Можжевельник

Это декоративное растение подвержено грибковому заболеванию — ржавчине. Если рядом растут плодовые культуры, такие как яблони, груши, сливы, клубника, малина или ежевика, они будут заражаться этим заболеванием от можжевельника.

Рододендрон

Хотя это растение эффектно цветет, период цветения длится всего 2-3 недели. Остальное время рододендрон выглядит скучно и требует особых условий:

  • Кислый грунт. На нейтральной или щелочной почве он начинает болеть.
  • Защита от прямых солнечных лучей.

Если не обеспечить эти условия, растение не будет радовать своим видом.

Девичий виноград

Несмотря на свою привлекательность, это растение создает множество проблем:

  • Быстро разрастается, подавляя соседние культуры.
  • Разрушает строения, такие как заборы или стены домов.
  • Привлекает комаров, создавая дискомфорт на участке.

Вывод

При планировании посадок на даче важно не только ориентироваться на красоту растений, но и учитывать их особенности и возможные последствия. Выбирайте культуры, которые украсят ваш участок без вреда для других растений и строений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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