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Это растение, которое вы считаете сорняком, спасёт ваши растения — вот как

3:54
Садоводство » Советы

Одуванчики — это не только яркие весенние цветы, которые многие воспринимают как сорняки, но и источник ценного органического удобрения. Они богаты витаминами, минералами и полезными веществами, которые могут значительно улучшить состояние ваших растений. 

Одуванчики
Фото: Own work by Jakub Kolář, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одуванчики

Какие преимущества у удобрения из одуванчиков?

  1. Богатый состав: одуванчики содержат витамины A, C, D, а также минералы — железо, кальций, калий и магний. Эти элементы способствуют укреплению растений и увеличивают их устойчивость к болезням.
  2. Улучшение структуры почвы: удобрение из одуванчиков помогает улучшить структуру почвы, обогащая её органическими веществами.
  3. Увлажнение: удобрение помогает сохранять влагу в почве, что особенно важно для рассады и подросших растений в жаркое время года.
  4. Безопасность: это экологически чистый продукт, который не содержит химикатов, поэтому безопасен для ваших растений и окружающей среды.

Как приготовить удобрение из одуванчиков?

Настой одуванчиков

Этот метод прост и подходит для всех типов растений.

Ингредиенты:

  • Свежие листья и цветы одуванчиков (1 кг)
  • Вода (10 литров)

Инструкция:

  1. Сбор одуванчиков: соберите свежие молодые листья и цветы одуванчиков. Лучше всего это делать до цветения, когда растения наиболее богаты питательными веществами.
  2. Подготовка настоя: поместите одуванчики в большую емкость и залейте водой. Накройте тканью, чтобы избежать попадания грязи и насекомых.
  3. Настойка: оставьте смесь на 5-7 дней в теплом, затененном месте. Время от времени перемешивайте.
  4. Фильтрация: по истечении времени процедите настой через марлю или сито. Полученный концентрат можно хранить в закрытой емкости в темном месте.
  5. Разбавление: перед применением разведите настой с водой в пропорции 1:10.

Компост из одуванчиков

Этот метод требует больше времени, но обеспечивает более концентрированное удобрение.

Ингредиенты:

  • Свежие листья и корни одуванчиков
  • Сухие листья и другие растительные остатки
  • Вода

Инструкция:

  1. Сбор растительности: соберите одуванчики, включая корни.
  2. Подготовка компоста: измельчите одуванчики и смешайте с другими растительными остатками, такими как сухие листья, травы и овощные очистки.
  3. Увлажнение: добавьте немного воды, чтобы обеспечить необходимую влажность, но не переусердствуйте, чтобы избежать гниения.
  4. Создание компостной кучи: поместите смесь в компостную яму или контейнер. Регулярно переворачивайте компост, чтобы обеспечить аэрацию.
  5. Выдержка: компост будет готов через 3-4 месяца, когда он станет темным и рассыпчатым.

Как использовать удобрение?

  • Для молодой рассады: разбавленный настой одуванчиков можно использовать для полива рассады каждые две недели. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами и поддержит их рост.
  • Для подросших растений: для взрослого растения можно использовать более густой настой или компост, внося его в почву вокруг стебля. Это поможет улучшить структуру почвы и обеспечить долгосрочное питание.

Удобрение из одуванчиков — это простой и эффективный способ поддержать здоровье ваших растений. Он не только обогатит почву, но и поможет вам избавиться от нежелательных «сорняков». Попробуйте приготовить это полезное средство, и ваш сад или огород будет радовать вас щедрым урожаем и яркими цветами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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