Этот коварный сорняк тайно разрушает ваш сад — вот как его остановить

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Забота о своем саде или огороде подразумевает не только посадку полезных и красивых растений, но и своевременное избавление от нежелательных. Некоторые виды растений могут оказаться настоящими вредителями, нанося вред не только окружающей среде, но и вашим культурам.

Фото: Own work by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лебеда

Амброзия полыннолистная

Вред:

Амброзия — одно из самых агрессивных и непригодных для садоводства растений. Она вызывает серьезные аллергические реакции у людей, что делает её опасной для здоровья. Пыльца амброзии является одним из самых сильных аллергенов. Кроме того, это растение активно вытесняет местные виды, конкурируя с ними за ресурсы.

Как избавиться:

Убирайте амброзию вручную или с помощью гербицидов, но помните, что обезвреживать её нужно до цветения, чтобы предотвратить распространение семян.

Тараканьи травы

Вред:

Эти травы быстро развиваются и могут заполонить ваш сад, вытягивая питательные вещества из почвы. Они делают борьбу с более ценными культурами труднее, особенно в прямих посадках. Также тараканьи травы способны к водному и почвенно-бактериальному загрязнению.

Как избавиться:

Для борьбы с тараканьими травами используйте мульчирование, механическое удаление и гербициды, если это необходимо.

Клевер

Вред:

Хотя клевер может казаться полезным растением — он обогащает почву азотом, — в некоторых случаях он становится тревожным вредителем. Клевер может быстро разрастаться, блокируя доступ света и воды к другим растениям.

Как избавиться:

Обрежьте клевер до уровня почвы и внимательно следите за его ростом, чтобы при необходимости своевременно удалить.

Ивана-чай

Вред:

Это растение стало настоящим бичом для садоводов. Ивана-чай быстро распространяется, образуя однородные массивы, что делает невозможным совместное произрастание с другими культурами. Он забирает жизненные ресурсы и не дает растению с ними конкурировать.

Как избавиться:

Корни и побеги Ивана-чаю следует удалять вручную, а на больших участках можно применять химические гербициды.

Лебеда

Вред:

Лебеда — это яркий пример растения, которое может стать проблемой. Она быстро разрастается и может подавлять другие растения, что мешает их росту и развивает конкуренцию за ресурсы.

Как избавиться:

Регулярно выдергивайте лебеду и предотвращайте её распространение, внимательно следя за участком.

Нежелательные растения могут существенно мешать вашему садоводству, вытесняя полезные культуры и концентрируя ресурсы на себе. Чтобы обеспечить здоровый рост и развитие ваших растений, важно своевременно распознавать и удалять вредители. Регулярные осмотры вашего участка помогут выявить эти растения до того, как они станут серьезной проблемой. Не забывайте, что в борьбе с этим нежелательным соседством важна систематичность и настойчивость!