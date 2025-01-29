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Что посадить в тени, чтобы получить вкусные и полезные овощи — секреты огородников

3:14
Садоводство » Советы

Выращивание овощей в тени — это отличное решение для тех, у кого участок огорода находится в затенённой зоне. Многие садоводы считают, что тень препятствует росту овощей, но на самом деле есть растения, которые прекрасно себя чувствуют в условиях недостатка света.

Укроп

Укроп — это ароматное травянистое растение, которое не требует много света. Он прекрасно себя чувствует в полутени и может расти даже в тени деревьев. Укроп можно сажать в открытый грунт или в горшки, и он будет радовать вас своими зелеными листьями на протяжении всего лета. Кроме того, эта пряная культура полезна не только для кулинарии, но и в качестве схемы Companion Planting, отпугивающей некоторых вредителей.

Шпинат

Шпинат — это ещё один овощ, который отлично адаптируется к условиям тени. Он предпочитает прохладные температуры и может давать хороший урожай даже при недостатке солнечного света. Шпинат является богатым источником витаминов и минералов, и его можно использовать в салатах, супах и других блюдах. Сажайте шпинат в полутени, и вы сможете собирать урожай весной и осенью.

Редис

Редис — это быстрорастущий корнеплод, который также прекрасно себя чувствует в тенистых местах. Для достижения хороших результатов его можно сажать в ряд на затенённых участках. Редис быстро созревает, и уже через три-четыре недели после посева вы сможете наслаждаться его хрустящими корнями. Этот овощ идеально подходит для ранней весны и осени, когда температура такая, что солнечные лучи становятся менее интенсивными.

Капуста

Капуста — это культура, которая может расти в условиях недостатка света, особенно в жарком климате. Листья капусты хорошо развиваются в полутени, и такие сорта, как белокочанная, цветная и брюссельская капуста, могут дать хороший урожай даже в тенистых уголках вашего огорода. Обеспечьте капусте влажную почву и регулярный полив, чтобы добиться наилучших результатов.

Петуния

Несмотря на то, что петуния не является овощем, стоит упомянуть об этом цветке, который прекрасно дополняет овощные грядки. Петунии хорошо растут в тени и добавляют яркие цвета вашим огородам. Эти цветы могут служить защитой для овощей, отпугивая некоторых вредителей своими ароматами. Также они подходят для вертикального озеленения и создания живых изгородей.

Выращивание овощей в тени не только возможно, но и приносит удовлетворение, когда вы видите результаты своих усилий. Укроп, шпинат, редис, капуста и даже петунии — это отличные растения для затененных участков вашего огорода. Не бойтесь экспериментов и открывайте новые горизонты в садоводстве. С правильным выбором растений вы сможете обеспечить себя свежими овощами даже на тенистом участке. Освойте искусство посадки овощей в тени и наслаждайтесь удивительными результатами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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