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Чем полезна мульча из скошенной травы для ваших растений?

3:23
Садоводство » Советы

Мульча из скошенной травы – это отличный способ улучшить состояние почвы и защитить растения в саду. Она не только сохраняет влагу, но и подавляет рост сорняков, улучшает структуру почвы и добавляет органические вещества. Однако неправильное использование может привести к негативным последствиям.

Щепа для мульчирования
Фото: commons.wikimedia.org by Dvortygirl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щепа для мульчирования

Правило 1: используйте только сухую траву

Для приготовления мульчи из скошенной травы предпочтительно использовать только полностью высохшую траву. Сырая трава содержит много влаги, что может привести к гниению и образованию плесени. Таким образом, выбирая траву, дайте ей высохнуть на солнце в течение нескольких часов. Это предотвратит проблемы с неприятным запахом и будет способствовать лучшему качеству мульчи.

Правило 2: не укладывайте толстый слой

Хотя мульча полезна, укладывать ее слишком толстым слоем не рекомендуется. Идеальная толщина слоя составляет около 5-10 см. Толстый слой может создать бедные условия для кислорода и препятствовать нормальному дыханию корней растений. Кроме того, слишком много мульчи может удерживать влагу, что приведет к гниению корней и другим проблемам. Убедитесь, что мульча распределена равномерно и не превышает рекомендованной толщины.

Правило 3: соблюдайте расстояние от стеблей и корней

При укладке мульчи из скошенной травы оставляйте небольшое пространство вокруг стеблей и корней растений. Это поможет избежать перегревания стеблей и предотвратит гниение. Расположите мульчу на расстоянии 5-10 см от основы растений, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и предотвратить накопление влаги в зоне корней.

Правило 4: смешивайте с другими материалами

Чтобы улучшить свойства мульчи и избежать проблем, связанных с гниением, попробуйте смешивать скошенную траву с другими материалами. Например, добавление небольшого количества древесной коры, соломы или компоста разнообразит текстуру и состав мульчи. Это не только повысит ее эффективность, но и снизит риск образования неприятных запахов и гнили.

Правило 5: Следите за состоянием мульчи

Регулярно проверяйте состояние мульчи из скошенной травы. Со временем она может уплотняться и оседать, что требует добавления нового слоя. Также следите за ростом сорняков, так как некоторые из них могут прорасти сквозь мульчу, особенно если слой недостаточно толстый. При необходимости обновляйте мульчу, чтобы она оставалась эффективной и продолжала выполнять свои функции.

Мульча из скошенной травы может стать хорошим помощником для садоводов, если использовать ее правильно. Соблюдение этих пяти правил поможет вам избежать распространенных ошибок и эффективно использовать мульчу, улучшая состояние ваших растений и почвы. Правильное применение мульчи не только сохранит влагу и подавит сорняки, но и внесет органические вещества, способствующие росту и развитию зелени. Обратите внимание на детали, и ваш сад станет оазисом здоровья и красоты!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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