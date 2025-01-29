Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антидетонационные присадки: что скрывает АИ-95
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Колорадский жук не вернется на грядки: как бороться с вредителем
Место, где вино рождается среди холмов: открываем Долину Дору
Просто и вкусно! Как приготовить домашние наггетсы
Тренд зимы: плюшевые сумки которые хочется гладить
Ваши дети будут в восторге: готовим хот-доги за 10 минут
Взорвать астероид и спасти Землю: как ядерное оружие может уберечь от космической угрозы
Какой генератор для дома выбрать в 2025 году: подбираем по мощностям и типу топлива

Всё о багулнике болотном: полезные свойства и противопоказания

1:33
Садоводство

Багульник болотный: полезные свойства

Багульник болотный использовался в лечении с древних времен. Растение ядовитое, но при правильном применении может быть полезным. 

Лес
Фото: PublicDomainPictures.net by Yagan Z Dongobar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лес

Багульник содержит эфирные масла, гликозиды, флавоноиды и другие полезные вещества, пишет Общественная Служба Новостей. Он помогает при простудных и бронхолегочных заболеваниях, заживляет раны, улучшает кровообращение, используется в косметологии и быту для отпугивания насекомых и грызунов. 

Вредные свойства багульника болотного

При неправильном применении растение может нанести вред здоровью. Оно противопоказано при беременности, возрасте до 16 лет, индивидуальной непереносимости, хронических болезнях почек и поджелудочной железы. 

Возможны побочные эффекты: аллергия, тошнота, головные боли, обострение хронических болезней. Повышенная дозировка может вызвать отравление, спазм сосудов, проблемы в дыхательной системе. 

Противопоказания и меры предосторожности

Перед использованием багульника болотного необходимо проконсультироваться с врачом. Мед из багульника также ядовит. 

Использование багульника болотного в быту

Измельченный багульник отпугивает мелких грызунов и насекомых. В сибирских банях веточки багульника вплетают в веники для парилки. Отваром из багульника дезинфицируют стены и лавки. 

 

Уточнения

Багу́льник (лат. Lédum) — ранее в зависимости от классификации рассматривался как самостоятельный род или подрод растений из семейства Вересковые (Ericaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Авто
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Олег Володин Сводка с фронта: Путин рассказал, когда закончится СВО, Украина атаковала Смоленскую АЭС Дмитрий Плотников Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Последние материалы
Прокачайте пресс и спину с помощью этих видов планки
Еврокомиссия решила обложить пошлинами весь сельскохозяйственный импорт из России
Весна без проблем: 4 ключевых этапа ухода за кожей после зимы
Почему рассеянный склероз не означает плохую память
Крупнейшее млекопитающее, считавшееся вымершим, снова замечено в Южной Америке
Картошка из микроволновки, которая порадует даже гурмана
Золотые часы питания: когда лучше принимать пищу
Семейный поход обернулся сенсацией: найдены останки молодого тираннозавра, которым миллионы лет
С апреля 2025 года путешествовать станет проще: единое ОСАГО для нескольких стран
Всё о багулнике болотном: полезные свойства и противопоказания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.