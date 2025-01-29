Всё о багулнике болотном: полезные свойства и противопоказания

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Багульник болотный: полезные свойства

Багульник болотный использовался в лечении с древних времен. Растение ядовитое, но при правильном применении может быть полезным.

Фото: PublicDomainPictures.net by Yagan Z Dongobar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лес

Багульник содержит эфирные масла, гликозиды, флавоноиды и другие полезные вещества, пишет Общественная Служба Новостей. Он помогает при простудных и бронхолегочных заболеваниях, заживляет раны, улучшает кровообращение, используется в косметологии и быту для отпугивания насекомых и грызунов.

Вредные свойства багульника болотного

При неправильном применении растение может нанести вред здоровью. Оно противопоказано при беременности, возрасте до 16 лет, индивидуальной непереносимости, хронических болезнях почек и поджелудочной железы.

Возможны побочные эффекты: аллергия, тошнота, головные боли, обострение хронических болезней. Повышенная дозировка может вызвать отравление, спазм сосудов, проблемы в дыхательной системе.

Противопоказания и меры предосторожности

Перед использованием багульника болотного необходимо проконсультироваться с врачом. Мед из багульника также ядовит.

Использование багульника болотного в быту

Измельченный багульник отпугивает мелких грызунов и насекомых. В сибирских банях веточки багульника вплетают в веники для парилки. Отваром из багульника дезинфицируют стены и лавки.

Уточнения

Багу́льник (лат. Lédum) — ранее в зависимости от классификации рассматривался как самостоятельный род или подрод растений из семейства Вересковые (Ericaceae).

