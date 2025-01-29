8 интересных видов хлорофитума, на которые стоит обратить внимание

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пестролистные виды

Вариегатум: длинные тонкие листья с белыми краями. Они отлично подходят для подвесных корзин и контейнеров, а также для жилых комнат. Виттатум: листья с белой серединой и зелеными краями. Из-за того, что на листьях больше белого, чем зелёного, этот сорт растёт немного медленнее

Вьющиеся виды

Бонни: компактный вид с скручивающимися листьями. Трилистник: ярко-зеленые листья без пестроты. Его будет немного сложнее найти, чем распространённые пёстрые сорта, но это отличный выбор для тех, кто хочет чего-то необычного.

Другие виды

Гавайский: желто-зеленый с кремовым оттенком. Океан: зеленые листья с белыми краями, компактный. Бичети: прямостоячий рост, компактный. Огненная вспышка: оранжевая сердцевина, широкие листья.

Уход и выращивание

Хлорофитуму нужно тепло, влажность и рассеянный свет. Чтобы избежать некоторых распространенных ошибок при выращивании комнатных растений зимой, вам также нужно будет позаботиться о том, чтобы обеспечить им хороший уход в холодное время года

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Уточнения

Хлорофи́тум (лат. Chlorophytum) — род травянистых растений.

