8 интересных видов хлорофитума, на которые стоит обратить внимание
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29.01.2025 08:22 Пестролистные виды
Вариегатум: длинные тонкие листья с белыми краями. Они отлично подходят для подвесных корзин и контейнеров, а также для жилых комнат.
Виттатум: листья с белой серединой и зелеными краями. Из-за того, что на листьях больше белого, чем зелёного, этот сорт растёт немного медленнее
Вьющиеся виды
Бонни: компактный вид с скручивающимися листьями.
Трилистник: ярко-зеленые листья без пестроты. Его будет немного сложнее найти, чем распространённые пёстрые сорта, но это отличный выбор для тех, кто хочет чего-то необычного.
Другие виды
Гавайский: желто-зеленый с кремовым оттенком.
Океан: зеленые листья с белыми краями, компактный.
Бичети: прямостоячий рост, компактный.
Огненная вспышка: оранжевая сердцевина, широкие листья.
Уход и выращивание
Хлорофитуму нужно тепло, влажность и рассеянный свет. Чтобы избежать некоторых распространенных ошибок при выращивании комнатных растений зимой, вам также нужно будет позаботиться о том, чтобы обеспечить им хороший уход в холодное время года
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения
Уточнения
(лат. Хлорофи́тум Chlorophytum) — род травянистых растений.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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