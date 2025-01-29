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8 интересных видов хлорофитума, на которые стоит обратить внимание

1:14
Садоводство

Пестролистные виды

  1. Вариегатум: длинные тонкие листья с белыми краями. Они отлично подходят для подвесных корзин и контейнеров, а также для жилых комнат.
  2. Виттатум: листья с белой серединой и зелеными краями.  Из-за того, что на листьях больше белого, чем зелёного, этот сорт растёт немного медленнее

Вьющиеся виды

  1. Бонни: компактный вид с скручивающимися листьями. 
  2. Трилистник: ярко-зеленые листья без пестроты. Его будет немного сложнее найти, чем распространённые пёстрые сорта, но это отличный выбор для тех, кто хочет чего-то необычного.

Другие виды

  1. Гавайский: желто-зеленый с кремовым оттенком. 
  2. Океан: зеленые листья с белыми краями, компактный. 
  3. Бичети: прямостоячий рост, компактный. 
  4. Огненная вспышка: оранжевая сердцевина, широкие листья. 

Уход и выращивание

Хлорофитуму нужно тепло, влажность и рассеянный свет. Чтобы избежать некоторых распространенных ошибок при выращивании комнатных растений зимой, вам также нужно будет позаботиться о том, чтобы обеспечить им хороший уход в холодное время года

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

 

Уточнения

Хлорофи́тум (лат. Chlorophytum) — род травянистых растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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