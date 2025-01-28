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Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас

1:29
Садоводство

Февраль — идеальное время для посева рассады некоторых овощей, что позволяет получить ранний и качественный урожай. Агроном Владимир Викулов рекомендует обратить внимание на три культуры: перцы, баклажаны и томаты.

Посадка растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Посадка растения

Перцы

Перцы обладают длительным периодом вегетации, поэтому их следует сеять в феврале. Это обеспечит растениям достаточно времени для развития до пересадки в открытый грунт или теплицу.

Баклажаны

Баклажаны также требуют продолжительного времени для роста. Посев в феврале способствует формированию крепкой рассады, готовой к пересадке в оптимальные сроки.

Томаты

Ранние сорта томатов можно сеять в феврале, что позволит получить первый урожай уже в начале лета. Важно учитывать особенности выбранного сорта и условия выращивания.

Советы по посеву

  • Подготовка семян: перед посевом рекомендуется замочить семена в стимуляторе роста для улучшения всхожести.
  • Почвенная смесь: используйте легкий и питательный субстрат, обеспечивающий хорошую аэрацию и дренаж.
  • Условия выращивания: обеспечьте рассаде достаточное освещение и поддерживайте оптимальную температуру для каждого вида растений.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вырастить здоровую и крепкую рассаду, что станет залогом обильного урожая в будущем, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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