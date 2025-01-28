Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас

Февраль — идеальное время для посева рассады некоторых овощей, что позволяет получить ранний и качественный урожай. Агроном Владимир Викулов рекомендует обратить внимание на три культуры: перцы, баклажаны и томаты.
Перцы обладают длительным периодом вегетации, поэтому их следует сеять в феврале. Это обеспечит растениям достаточно времени для развития до пересадки в открытый грунт или теплицу.
Баклажаны также требуют продолжительного времени для роста. Посев в феврале способствует формированию крепкой рассады, готовой к пересадке в оптимальные сроки.
Ранние сорта томатов можно сеять в феврале, что позволит получить первый урожай уже в начале лета. Важно учитывать особенности выбранного сорта и условия выращивания.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вырастить здоровую и крепкую рассаду, что станет залогом обильного урожая в будущем, как сообщает Москва 24.
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