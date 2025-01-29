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Удобрение на все случаи жизни: простой рецепт из одуванчиков для вашего сада

2:05
Садоводство

Среди дачников давно стало традицией использовать разные виды удобрений на каждом этапе выращивания растений: для рассады — одно, при высадке в грунт — другое, а для ускорения роста — третье. Однако такой подход не только неудобен, но и опасен для растений: чрезмерное использование разных подкормок может привести к их гибели.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Смехова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Одуванчики

Какой же выход

Один универсальный рецепт удобрения, который идеально подходит для растений на всех этапах их роста, станет настоящей находкой. Этот "супервитаминный" состав насыщает культуры фосфором, железом, калием, магнием и витаминами. А главное — готовится он из простого и доступного сырья.

Как приготовить универсальное удобрение из одуванчиков

Сбор сырья. Насобирайте листья одуванчиков в таком количестве, чтобы полностью заполнить ими ведро. Листья лучше измельчить, чтобы получить максимально насыщенный настой.

Заполнение водой. Утрамбуйте листья в ведре и залейте их дождевой водой. Если дождевой воды нет, используйте водопроводную, но обязательно отстоянную, чтобы удалить хлор.

Ферментация. Накройте ведро крышкой с отверстиями для вентиляции и поставьте на солнечное место. Там оно должно находиться около десяти дней. Уже через пять дней вы почувствуете характерный запах, напоминающий коровий навоз — это знак, что процесс ферментации идет успешно.

Применение. Через две недели настой готов к использованию. Разбавьте его водой в пропорции 0,5 литра концентрата на ведро воды. Удобрение вносите после дождя или полива, чтобы растения получили максимум пользы.

Почему это работает

Одуванчики — настоящий кладезь полезных веществ. Они обогащают почву и способствуют активному росту культур. А удобрение на их основе — это не только экологично, но и невероятно эффективно.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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