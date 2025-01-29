Ужасные растения на даче: как предотвратить их распространение и не попасть в беду

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбирая декоративные растения для дачи, не стоит забывать, что красота — это не единственный критерий. Некоторые растения, хотя и кажутся привлекательными, могут стать настоящей проблемой для вашего участка. Чтобы избежать неприятностей, важно заранее понимать, какие растения могут стать настоящими "вредителями".

Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотарник

Какие растения лучше не сажать на даче

Астра-сентябринка. Это растение, хотя и выглядит привлекательно, может стать настоящей бедой через несколько лет. Астра быстро распространяется по участку, заполняя собой все пространство, и избавиться от неё будет крайне сложно.

Вербейник точечный. Существует миф, что вербейник помогает бороться с пыреем, но это заблуждение. На самом деле, вербейник подавляет культивируемые растения, создавая конкуренцию для других культур. Сажать его на даче не стоит, если вы хотите сохранить разнообразие растений.

Золотарник и сахалинская гречка. Эти растения — настоящие сорняки. Они растут быстро и активно захватывают участок, вытесняя другие культуры. Если не бороться с ними сразу, последствия могут быть серьёзными. Эффективно избавиться от этих растений можно только с помощью гербицидов.

Что делать, если уже посадили эти растения

Не откладывайте борьбу с вредными растениями на потом. Чем раньше вы начнете их удалять, тем проще будет избежать их распространения. Обработки гербицидами — это один из самых эффективных способов борьбы с такими сорняками, как золотарник или сахалинская гречка.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

