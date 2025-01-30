Гортензии желтеют? Рассказываем, как спасти любимое растение

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветки гортензии могут желтеть по нескольким причинам, и это вызывает беспокойство у многих садоводов. В первую очередь, необходимо обратить внимание на уровень влаги: недостаток или избыток воды может негативно сказаться на здоровье растения. Также следует проверить качество почвы — она должна быть хорошо дренированной и богатой питательными веществами.

Фото: Own work by Ceiba chodatii, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Правильное освещение тоже важно: гортензии предпочитают яркий, но рассеянный свет, а слишком много солнечных лучей может обжигать листья.

Не стоит забывать о питательных веществах. Если гортензия не получает достаточного количества азота, ее листья могут желтеть. Не менее важна защита от вредителей и болезней, таких как мучнистая роса или паутинный клещ. Регулярные проверки помогут вовремя выявить проблему.

Вот несколько основных причин, почему цветки гортензии желтеют

Недостаток или избыток воды: важно поддерживать оптимальный уровень влажности.

Качество почвы: почва должна быть хорошо дренированной и питательной.

Освещение: гортензия нуждается в рассеянном свете.

Недостаток питательных веществ: недостаток азота может привести к пожелтению.

Вредители и болезни: регулярные проверки на наличие проблем необходимы.

Температура: резкие перепады температуры могут вызвать стресс у растения.

Неправильная обрезка: она может ослабить куст и привести к желтению.

Понимание этих причин поможет садоводам поддерживать здоровье гортензий и обеспечить их красивое цветение.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

