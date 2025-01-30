Гортензии желтеют? Рассказываем, как спасти любимое растение

Цветки гортензии могут желтеть по нескольким причинам, и это вызывает беспокойство у многих садоводов. В первую очередь, необходимо обратить внимание на уровень влаги: недостаток или избыток воды может негативно сказаться на здоровье растения. Также следует проверить качество почвы — она должна быть хорошо дренированной и богатой питательными веществами.
Правильное освещение тоже важно: гортензии предпочитают яркий, но рассеянный свет, а слишком много солнечных лучей может обжигать листья.
Не стоит забывать о питательных веществах. Если гортензия не получает достаточного количества азота, ее листья могут желтеть. Не менее важна защита от вредителей и болезней, таких как мучнистая роса или паутинный клещ. Регулярные проверки помогут вовремя выявить проблему.
Понимание этих причин поможет садоводам поддерживать здоровье гортензий и обеспечить их красивое цветение.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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