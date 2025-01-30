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Эти сорта томатов придутся по душе вашим деткам: проверено поколениями

2:05
Садоводство

Сладкие помидоры типа черри — настоящая находка для детей! Эти маленькие, как виноградинки, плоды очень любимы малышами. Рассмотрим два сорта, которые идеально подойдут для детского питания.

Томаты разных сортов
Фото: Freepik by stockking
Томаты разных сортов

Томат Дюймовочка

Раннеспелый сорт, который готовит плоды через 90-95 дней после всходов. Кусты достигают высоты около двух метров. Дюймовочка отлично растет в теплице, где плодоношение продолжается до заморозков. В это время ее плоды остаются небольшими и очень сладкими. Гладкие, округлые плоды весом 15-25 г имеют красный цвет и плотную мякоть.

Этот сорт не только устойчив к фитофторозу, но и меньше подвержен кладоспориозу — грибковому заболеванию, которое иногда появляется в теплицах. В открытом грунте кусты также достигают большой высоты и требуют подвязки. Однако из-за дождей в Сибири фитофтороз может поразить растения быстрее, чем в теплице.

Томат Медовая капля F1

Это замечательный сорт с каплевидными желтыми плодами, которые обладают невероятной сладостью. Этот индетерминантный сорт также вырастает выше двух метров. Плоды крупнее, чем у Дюймовочки, и отлично подходят для украшения стола.

Как и предыдущий сорт, Медовая капля требует пасынкования в начале сезона. Важно не забыть, что с августа лучше ограничить рост новых завязей, чтобы дать возможность уже сформировавшимся плодам дозреть. Сорт хоть и считается устойчивым к болезням, все же требует профилактических мер против кладоспориоза,.

Множество людей не любят черри, предпочитая крупноплодные сорта, но для детей сладкие помидоры с собственного участка станут отличной альтернативой конфетам. Попробовать вырастить черри — значит подарить детям здоровый и вкусный продукт, который они будут с радостью есть!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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