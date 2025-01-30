Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Апокалипсис на рынке жилья продолжится? Эксперт прокомментировала ситуацию
Как быстро убрать вздутие живота: простые методы, которые работают
Глобальное потепление ускоряется — океаны не успевают остыть
Приучение к лотку: что делать, если собака не понимает
Мужчины тоже боятся облысения: 5 методов борьбы с потерей волос
Не пропусти: цветочные свитеры — секрет стильного образа этой зимы
Экзотические имена и травля: как хотят защитить детей?
Убийство в прямом эфире: в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку: ее слушать можно только под наркозом или в запое

Вырастает горькая морковь? Узнайте, как с этим боролись наши бабушки

1:40
Садоводство

Зеленая морковь — это не только необычный овощ, но и предмет интереса для многих садоводов. Часто у начинающих огородников возникает ряд вопросов, касающихся её вкуса, ухода и возможных проблем. Давайте разберем три самых распространенных вопроса о зеленой моркови и выясним, почему она может быть горькой.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Почему морковь горькая

Горечь в моркови может возникать по нескольким причинам. Одна из основных причин — это недостаток влаги в почве. Если растения не получают достаточное количество воды, они начинают накапливать вещества, отвечающие за горький вкус. Также неправильный полив и слишком высокая температура могут усугубить проблему.

Как правильно ухаживать за зеленой морковью

Уход за зеленой морковью не так сложен, как кажется. Важно следить за режимом полива и обеспечивать регулярное увлажнение почвы. Кроме того, морковь нуждается в рыхлении, чтобы корни могли свободно развиваться. Применение мульчи поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Какие сорта зеленой моркови выбрать

Выбор сорта имеет значение для вкусовых качеств и устойчивости к болезням. Некоторые сорта менее подвержены горечи и лучше растут в условиях вашего региона. Попробуйте несколько различных сортов, чтобы найти оптимальный для себя.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать неприятных сюрпризов и наслаждаться вкусом зеленой моркови без горечи. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам щедрым урожаем.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Красота и стиль
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить Аудио 
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Родители дали странное имя — теперь ребёнок страдает. Решение уже предложено
Филипп Киркоров поздравил певца Дмитрия Маликова с юбилеем
7 забытых памятников истории в Омской области
Как похудеть и не навредить себе: правила для разных типов тела
Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном: на борту находились российские чемпионы мира
Самые опасные места планеты: где не стоит отдыхать?
Чайник, стиралка и телевизор: что ещё не выдержит удлинитель?
Как приготовить вкусные домашние пельмени без утомительной лепки
Тренд 2025 года: советы визажиста, как сделать морозный макияж
Китайская классика на вашем столе: утка по-пекински в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.