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Желтая малина, которая вас удивит: восемь сортов для вашего сада

2:10
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались о том, как разнообразие сортов малины может изменить ваш сад? Желтая малина — это не просто интересный элемент на огороде, а настоящий деликатес, способный порадовать гурманов. Эти сорта имеют не только привлекательный внешний вид, но и превосходный вкус. Давайте познакомимся с восемью популярными сортами желтой малины, которые станут настоящей находкой для вашего сада.

Малина
Фото: https://flickr.com/photos/53326337@N00/3210414221 by Quinn Dombrowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Малина

Нежная золото

Этот сорт выделяется своей высокой урожайностью и сладкими ягодами. "Нежная золото" подходит для различных климатических условий и устойчива к болезням.

Янтарная

Ягоды "Янтарной" отличаются ярким цветом и приятным вкусом. Сорт устойчив к повреждениям и прекрасно растет как на открытом солнце, так и в полутени.

Золотая лиана

Этот сорт удивляет не только своими ягодами, но и декоративным обликом. "Золотая лиана" требует особого ухода, но щедро вознаградит вас урожаем.

Бельгийская золотая

Сорт, известный своим высоким качеством ягод, идеально подходит для переработки. Ягоды "Бельгийской золотой" имеют отличный вкус и аромат.

Брусничная

"Брусничная" радует сладкими и сочными ягодами, которые хорошо сохраняются на кустах. Сорт легко ухаживать, что делает его идеальным для начинающих садоводов.

Малина-зебра

Этот сорт привлекает внимание своим оригинальным окрасом ягод. "Малина-зебра" сочетает в себе сладость и легкую кислинку, что делает ее уникальной.

Сладкий гроздь

Как следует из названия, этот сорт известен своими большими гроздьями ягод. "Сладкий гроздь" особенно хорош для приготовления джемов и десертов.

Кустарниковая

Кустарниковая малина не только вкусная, но и хорошо подходит для обрезки. Этот сорт устойчив к неблагоприятным условиям и дает обильный урожай.

Попробуйте эти сорта, и ваш сад станет настоящим раем для любителей малины!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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