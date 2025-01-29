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Цветы, которые привлекают внимание: выращиваем ранункулюс на вашем участке

1:54
Садоводство

Вы мечтаете о ярких цветах в своём саду? Ранункулюс — это именно тот цветок, который способен украсить любой участок. С его помощью можно создать неповторимые цветочные композиции. Но как правильно его вырастить и ухаживать за ним?

Ранункулюс
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ранункулюс

Условия для роста

Ранункулюс предпочитает солнечные участки, но при этом ему необходимо притенение в жаркие дни. Для оптимального роста важна хорошо дренированная почва, обогащенная органическими веществами. Этот цветок отлично растет в рыхлом грунте, поэтому рекомендуется добавление компоста или перегноя.

Выбор сорта

Существует множество сортов ранункулюса, и каждый из них по-своему хорош. Вот несколько популярных:

  • Ранункулюс азиатский: яркие, крупные цветы, которые радуют глаз.
  • Ранункулюс тернерифолиус: имеет махровые цветы и отличается стойкостью.
  • Ранункулюс многолетний: прекрасно подходит для создания цветников.

Размножение ранункулюса

Существует несколько способов размножения:

  • Семена: можно высевать в начале весны. Однако этот способ требует больше времени.
  • Луковицы: более распространенный метод. Их высаживают в начале весны на глубину 5-10 см.

Уход за растением

Уход за ранункулюсом несложен. Важные моменты:

  • Полив: не допускайте пересыхания почвы, но и не переувлажняйте её.
  • Подкормка: в период цветения используйте удобрения с высоким содержанием калия.
  • Удаление увядших цветов: это стимулирует появление новых.

Сбор урожая

Если вы хотите использовать цветы в букете, лучше срезать их в утренние часы, когда они еще свежи. Так они дольше сохранят свою красоту.

Уточнения

Лю́тик (лат. Ranúnculus) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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