Вы видели сколько стоит клюква в магазине? Рассказываем, как её вырастить у себя на участке

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовая клюква — это не только вкусная ягода, но и отличное украшение для любого участка. Если вы хотите порадовать себя и своих близких свежими ягодами, стоит обратить внимание на лучшие сорта, которые подарят вам богатый урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клюква

Почему стоит выбрать садовую клюкву

Садовая клюква прекрасно адаптируется к различным условиям. Она отлично растет как на солнце, так и в полутени, что делает ее универсальным вариантом для многих садоводов. Более того, клюква имеет множество полезных свойств: она богата витаминами и антиоксидантами.

Лучшие сорта клюквы

Рассмотрим шесть самых популярных сортов, которые стоит попробовать:

Байкальская. Этот сорт известен своей высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Ягоды крупные и сладкие, идеально подходят для приготовления варенья и компотов.

Ведуга. Отличается прекрасным вкусом и хорошей морозостойкостью. Ягоды яркие, сочные и вкусные.

Смородина. Клюква этого сорта имеет сладковатый вкус и крупные ягоды. Устойчивость к заболеваниям делает ее отличным выбором для начинающих садоводов.

Ленинградская. Этот сорт характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Ягоды маленькие, но очень вкусные.

Сукцесс. Сукцесс порадует вас ранним созреванием и сладким вкусом. Ягоды крупные, идеально подходят для использования в свежем виде.

Рубиновая. Ягоды этого сорта яркие и очень сладкие. Устойчивость к болезням и высокая урожайность делают его популярным среди садоводов.

Выбор подходящего сорта садовой клюквы поможет вам наслаждаться вкусными ягодами и красивым садом. Убедитесь, что ваш выбор соответствует условиям вашего участка, и вы получите отличный урожай!

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

