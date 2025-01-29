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Это нужно успеть сделать до распускания почек: 5 секретов для успешного сезона

1:44
Садоводство

Зимний период подходит к концу, и пора задуматься о том, как подготовить свой сад к новому сезону. Это время, когда важно уделить внимание деталям, чтобы деревья и кустарники радовали вас обилием плодов и яркой зеленью.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

Секреты успешной подготовки

Вот пять простых шагов, которые помогут вам создать крепкую основу для своего сада.

Обработка почвы

Перед тем как начать любые работы, стоит подготовить почву. Уберите зимние остатки и перекопайте землю, добавляя органические удобрения. Это улучшит структуру и насыщенность почвы.

Проверка состояния деревьев

Проверьте состояние деревьев и кустарников. Удалите поврежденные или больные ветки. Лучше всего это делать до распускания почек, чтобы не повредить молодые побеги.

Обрезка

Обрезка — важный этап, который помогает сформировать крону и способствует лучшему росту. Удаляйте старые и больные ветви, чтобы дать деревьям возможность развиваться.

Подкормка

Не забудьте о подкормке! Ранней весной важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Используйте комплексные удобрения, чтобы ускорить процесс пробуждения.

Защита от вредителей

Пока деревья еще не проснулись, можно провести профилактическую обработку против вредителей. Используйте безопасные для растений препараты, чтобы защитить будущий урожай.

Эти пять простых действий помогут вам обеспечить вашему саду успешное начало нового сезона. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам щедрым урожаем и красотой.

Уточнения

По́чка (лат  gémma) — в ботанике побег на ранней стадии развития.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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