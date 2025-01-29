Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каком возрасте стерилизовать кошку? Оптимальный вариант, о котором мало кто знает
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни
Как подешевле купить билеты на самолёт?
Вязаный уют: 10 стильных вещей, в которые хочется закутаться этой зимой
Deutsche Bank запретили судиться за рубежом с российской компанией
Новый подход к выявлению болезни Альцгеймера: речь пациентов раскрывает всё
Война на истощение — Украина продолжит атаковать Россию беспилотниками
Мужской маникюр: гигиена или стиль
Honda требует разрыва связей Nissan с Renault

Как сделать уголок вашего сада уютным: лучшие варианты для посадки

1:48
Садоводство

Выбор растений для небольших углов в саду может стать настоящей головоломкой. Многие садоводы сталкиваются с вопросом: как оптимально использовать пространство, чтобы оно было не только эстетически привлекательным, но и функциональным? Вот несколько интересных идей, которые помогут вам преобразить эти участки.

Сад
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад

Эстетика и функциональность

Первым делом стоит задуматься о том, какой стиль вы хотите создать. Например, если вы предпочитаете романтичный вид, то отлично подойдут розы или лавандовые кусты. Они не только красивы, но и привлекают опылителей. Если же у вас небольшой участок, стоит обратить внимание на компактные сорта растений.

Оптимальные решения

Вот несколько идей, которые помогут вам выбрать растения для угловых участков:

  • Кустарники: вечно зеленые или цветущие кустарники создадут эффектную живую изгородь и укроют неприглядные зоны.
  • Садовые многолетники: они прекрасно дополнят композицию, обеспечивая цветение в разные сезоны.
  • Медоносные травы: разнообразные травы, такие как тимьян или мяту, можно не только использовать в кулинарии, но и как яркое дополнение для уголка сада.

Творческий подход

Не забывайте об оригинальных идеях! Можете попробовать посадить вертикальные огороды или использовать контейнеры для растений. Это поможет создать объем и интересные текстуры на вашем участке.

Каждый уголок вашего сада можно сделать уникальным и красивым, если правильно подойти к выбору растений. Подумайте о том, какие цветы и кустарники лучше всего подчеркнут вашу индивидуальность и создадут атмосферу уюта.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Еда и рецепты
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает Аудио 
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Последние материалы
Прошло 138 лет, но он всё ещё впечатляет — первый автомобиль в музее Верхней Пышмы
Как сделать уголок вашего сада уютным: лучшие варианты для посадки
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод
Добиться тела мечты без скучных тренировок помогут 5 необычных упражнений
Агент звезды сериала Кадетство Стеклова рассказал о состоянии здоровья артиста
Технологическая эволюция — как Азия стала лидером на рынке полупроводников
Ваши завтраки больше не будут прежними: лайфхаки с фруктовой мякотью
Психотерапевт рассказала, почему опасно слишком увлекаться бодипозитивом
Посуда будет сиять, как в ресторане: без разводов и лишних затрат
Весна для кожи: как подготовить лицо к новому сезону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.