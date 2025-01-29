Как спасти хризантемы от зимних морозов? Узнайте все тонкости

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимний холод может угрожать красивым хризантемам, и многие садоводы задаются вопросом: как защитить эти цветы от морозов? Существует несколько простых методов, которые помогут сохранить ваши любимые хризантемы в идеальном состоянии.

Фото: Designed by Freepik by ibrandify, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хризантемы

Правильный выбор места

Перед тем как посадить хризантемы, выберите подходящее место. Они любят солнечные участки, защищенные от сильного ветра. Убедитесь, что почва хорошо дренируется, иначе корни могут загнить.

Подготовка к зиме

Обрезка: в конце октября обрежьте стебли, оставив около 10 см над землей. Это поможет растениям сохранить силы и минимизирует риск повреждений от снегопадов.

Мульчирование: после обрезки рекомендуется замульчировать землю вокруг растений. Слой перегноя или торфа защитит корни от морозов.

Покрытие: если зима обещает быть особенно холодной, вы можете накрыть хризантемы пленкой или агроволокном. Это обеспечит дополнительную защиту от холода и влаги.

Способы укрытия

Грядки: если хризантемы растут в открытом грунте, обложите их листьями или соломой. Это защитит от холода.

Картонные коробки: для небольших кустиков используйте картонные коробки. Накрыть ими цветы, не забывая оставить вентиляцию, — это также отличный способ защитить растения.

Весной

С наступлением весны снимите укрытия, как только температура начнет подниматься. Начинайте подкармливать хризантемы удобрениями, чтобы они могли быстро восстановиться и начать радовать вас своим цветением.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить хризантемы зимой и обеспечить их здоровый рост в следующем сезоне.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

