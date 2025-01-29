Как спасти хризантемы от зимних морозов? Узнайте все тонкости

Зимний холод может угрожать красивым хризантемам, и многие садоводы задаются вопросом: как защитить эти цветы от морозов? Существует несколько простых методов, которые помогут сохранить ваши любимые хризантемы в идеальном состоянии.
Перед тем как посадить хризантемы, выберите подходящее место. Они любят солнечные участки, защищенные от сильного ветра. Убедитесь, что почва хорошо дренируется, иначе корни могут загнить.
С наступлением весны снимите укрытия, как только температура начнет подниматься. Начинайте подкармливать хризантемы удобрениями, чтобы они могли быстро восстановиться и начать радовать вас своим цветением.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить хризантемы зимой и обеспечить их здоровый рост в следующем сезоне.
Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.
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