Останетесь без огурцов: культуры, которые с ними не дружат

Вы когда-нибудь задумывались, какие культуры могут испортить урожай огурцов? Многие огородники, стремясь к высоким результатам, не подозревают, что соседи на грядках могут оказать значительное влияние на здоровье растений и количество плодов.
Некоторые растения выделяют вещества, которые негативно сказываются на огурцах. Вот список наиболее опасных "соседей":
Для успешного выращивания огурцов важно правильно подбирать "соседей". Некоторые растения, наоборот, могут улучшить их рост:
Понимание взаимодействия между растениями может значительно повлиять на успех вашего огорода. Обратите внимание на то, какие культуры вы высаживаете рядом с огурцами, и ваш урожай станет более богатым и вкусным.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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