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Первый урожай соберете уже в июне: ранние сорта томатов

1:43
Садоводство

Хотите насладиться вкусом свежих помидоров уже в начале лета? Это вполне возможно, если выбрать подходящие сорта. Некоторые из них способны дать урожай всего через 50-70 дней после посадки, что особенно радует садоводов, жаждущих скорейшего результата.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Как выбрать сорта для раннего урожая

При выборе ранних сортов помидоров учитывайте несколько ключевых моментов:

  • Сроки созревания: отдавайте предпочтение сортам с коротким вегетационным периодом.
  • Устойчивость к болезням: выбирайте гибриды, устойчивые к различным заболеваниям.
  • Условия выращивания: некоторые сорта лучше растут в открытом грунте, а другие требуют теплицы.

Лучшие ранние сорта помидоров

Вот несколько сортов, которые заслуживают вашего внимания:

  • Семко: раннеспелый сорт с небольшими плодами и отличным вкусом.
  • Бобкат: созревает за 60 дней, плоды мясистые и ароматные.
  • Князь Игорь: порадует вас сладкими помидорами за 55-60 дней.
  • Тигренок: хорошо плодоносит даже в неблагоприятных условиях.

Выращивание и уход

Для достижения раннего урожая важно соблюдать правила агротехники:

  • Правильная посадка: учитывайте плотность растений.
  • Полив: обеспечьте регулярный, но не чрезмерный полив.
  • Подкормка: используйте комплексные удобрения для стимуляции роста.

Если вы хотите полакомиться свежими помидорами в июне, уделите внимание выбору сортов и правильному уходу. Ранние сорта действительно способны удивить вас щедрым урожаем!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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