Клубника-альбинос со вкусом ананаса: редкий сорт, который стоит попробовать

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника с экзотическим вкусом ананаса? Это не фантазия, а реальность. Пайнберри — редкий сорт, который удивляет не только вкусом, но и внешним видом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Уникальная внешность и вкус

Эта клубника выглядит необычно: ягоды белого цвета с ярко-красными семенами. На первый взгляд, она больше похожа на незрелую ягоду. Однако, попробовав её, легко уловить насыщенный аромат и вкус ананаса, который делает этот сорт особенным.

Особенности выращивания

Пайнберри отличается хорошей устойчивостью к болезням и вредителям. Этот сорт прекрасно растёт в условиях средней полосы, не требует сложного ухода и радует урожаем уже в первый сезон.

Полезные свойства и состав

Как и обычная клубника, пайнберри богата витаминами и антиоксидантами. Белая мякоть ягоды содержит меньше аллергенов, что делает её подходящей даже для тех, кто избегает классической красной клубники.

Где найти и как вырастить

Пайнберри нечасто встретишь в магазинах, но её можно вырастить самостоятельно. Для этого достаточно приобрести рассаду или семена в специализированных питомниках. Она прекрасно чувствует себя как на грядке, так и в теплице.

Популярность и цена

Эта клубника пока остаётся экзотикой. Её цена выше привычной красной ягоды, но уникальный вкус и внешний вид оправдывают затраты. Пайнберри становится настоящей звездой на праздничном столе и радует своей необычностью.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

