Уход за крыжовником: пять ошибок, которых легко избежать

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крыжовник кажется неприхотливым, но есть несколько ошибок, которые могут лишить его урожая. Чтобы этого избежать, стоит знать, чего растение "не любит".

Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Тень — враг сладкого урожая

Крыжовник нуждается в солнечном свете. Если куст растёт в тени, ягоды становятся мелкими, кислыми, а сам куст развивается медленно.

Влага без дренажа

Крыжовник не переносит застоя воды. Высокая влажность провоцирует гниение корней, поэтому место посадки должно быть с хорошим дренажем.

Густая крона и болезни

Если кусты не обрезать, густая крона мешает воздуху циркулировать, из-за чего появляется мучнистая роса и другие грибковые заболевания.

Подкормка с ошибками

Переизбыток азота в почве негативно влияет на растение: вместо ягод куст "уходит" в листву. Подкормки нужно подбирать с учётом баланса питательных веществ.

Вредители без защиты

Тля и другие насекомые легко ослабляют крыжовник. Регулярные профилактические обработки помогут уберечь куст от нашествий вредителей.

Эти простые правила помогут сохранить здоровье кустов и гарантировать богатый урожай крупных и сладких ягод.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

