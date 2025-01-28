Уход за крыжовником: пять ошибок, которых легко избежать

Крыжовник кажется неприхотливым, но есть несколько ошибок, которые могут лишить его урожая. Чтобы этого избежать, стоит знать, чего растение "не любит".
Крыжовник нуждается в солнечном свете. Если куст растёт в тени, ягоды становятся мелкими, кислыми, а сам куст развивается медленно.
Крыжовник не переносит застоя воды. Высокая влажность провоцирует гниение корней, поэтому место посадки должно быть с хорошим дренажем.
Если кусты не обрезать, густая крона мешает воздуху циркулировать, из-за чего появляется мучнистая роса и другие грибковые заболевания.
Переизбыток азота в почве негативно влияет на растение: вместо ягод куст "уходит" в листву. Подкормки нужно подбирать с учётом баланса питательных веществ.
Тля и другие насекомые легко ослабляют крыжовник. Регулярные профилактические обработки помогут уберечь куст от нашествий вредителей.
Эти простые правила помогут сохранить здоровье кустов и гарантировать богатый урожай крупных и сладких ягод.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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