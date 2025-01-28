Эти неоновые растения будто с другой планеты: добавьте их в квартиру

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как добавить ярких красок в интерьер? Ответ прост — обзавестись "неоновыми" растениями. Эти зеленые красавцы с листьями и стеблями насыщенных цветов становятся эффектным украшением любого пространства.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фитония

Почему стоит выбрать неоновые растения

Они буквально притягивают взгляды и создают атмосферу уюта и стиля. Такие растения оживляют даже самые скромные уголки квартиры, придавая им яркий акцент. Кроме того, они не требуют сложного ухода, что делает их идеальным выбором для тех, кто хочет украсить дом, но не готов тратить много времени на заботу о зелени.

Лучшие представители "неонового" стиля

Фиттония: её ярко-зеленые листья с розовыми или белыми прожилками выглядят как настоящий арт-объект.

Ктенанта: сочетание насыщенного зелёного с серебристыми оттенками придаёт её листве утончённый вид.

Неоновые папоротники: нежные и пушистые, они добавляют текстуру и мягкость интерьеру.

Кротон: его листья могут сочетать в себе сразу несколько цветов — от желтого до ярко-красного.

Уход за неоновыми растениями

Для поддержания их насыщенного цвета важно следить за освещением. Лучше всего они чувствуют себя на ярком рассеянном свету, но могут адаптироваться и к полутени. Главное — не забывать регулярно поливать, но не переувлажнять почву, чтобы избежать загнивания корней.

"Неоновые" растения — это не только стильный выбор, но и способ улучшить атмосферу дома, сделав её более радостной и уютной. Попробуйте добавить немного яркости в своё пространство!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

