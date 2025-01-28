Даже в тени эти сорта гортензии будут радовать вас своим цветением

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы знали, что гортензии могут прекрасно расти в тени? При этом не каждый сорт подходит для таких условий. Как выбрать идеальный вариант, чтобы даже тенистый участок стал цветущим оазисом?

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гортензия

Особенности тенелюбивых гортензий

Гортензии предпочитают солнечные места, но существуют сорта, которые великолепно чувствуют себя в тени. Главное — подобрать подходящий вид и создать комфортные условия.

Лучшие сорта для тени

Гортензия метельчатая. Этот вид отличается высокой устойчивостью и способен цвести даже при недостатке света. Популярные сорта: "Лаймлайт", "Фантом".

Гортензия древовидная. Хорошо переносит тень и холодные зимы. Обратите внимание на сорта "Аннабель" и "Грандифлора".

Гортензия крупнолистная. Хотя она предпочитает полутень, её можно разместить и в густой тени. Среди сортов выделяются "Эндлесс Саммер" и "Нико Блю".

Советы по уходу

Почва. Она должна быть рыхлой, питательной и хорошо удерживать влагу.

Полив. В условиях тени важно следить, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой.

Подкормка. Используйте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора для обильного цветения.

Что важно помнить

Гортензии, растущие в тени, нуждаются в особом уходе. Им может требоваться больше внимания к почве и регулярный полив, чтобы компенсировать недостаток солнечного света. Но, если всё сделать правильно, тенистый уголок вашего сада станет настоящей гордостью!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

