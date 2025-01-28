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Даже в тени эти сорта гортензии будут радовать вас своим цветением

1:44
Садоводство

Вы знали, что гортензии могут прекрасно расти в тени? При этом не каждый сорт подходит для таких условий. Как выбрать идеальный вариант, чтобы даже тенистый участок стал цветущим оазисом?

Гортензия
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гортензия

Особенности тенелюбивых гортензий

Гортензии предпочитают солнечные места, но существуют сорта, которые великолепно чувствуют себя в тени. Главное — подобрать подходящий вид и создать комфортные условия.

Лучшие сорта для тени

  • Гортензия метельчатая. Этот вид отличается высокой устойчивостью и способен цвести даже при недостатке света. Популярные сорта: "Лаймлайт", "Фантом".
  • Гортензия древовидная. Хорошо переносит тень и холодные зимы. Обратите внимание на сорта "Аннабель" и "Грандифлора".
  • Гортензия крупнолистная. Хотя она предпочитает полутень, её можно разместить и в густой тени. Среди сортов выделяются "Эндлесс Саммер" и "Нико Блю".

Советы по уходу

  • Почва. Она должна быть рыхлой, питательной и хорошо удерживать влагу.
  • Полив. В условиях тени важно следить, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой.
  • Подкормка. Используйте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора для обильного цветения.

Что важно помнить

Гортензии, растущие в тени, нуждаются в особом уходе. Им может требоваться больше внимания к почве и регулярный полив, чтобы компенсировать недостаток солнечного света. Но, если всё сделать правильно, тенистый уголок вашего сада станет настоящей гордостью!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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