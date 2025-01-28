Эти способы спасут ваши суккуленты в саду

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1:40
Садоводство

Молодило, несмотря на свою неприхотливость, тоже может заболеть. Что может вызвать проблемы с этим растением, которое часто называют "живучкой", и как справляться с неприятностями?

молодило
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
молодило

Почему болеет молодило

Основные причины

  • Избыток влаги. Застой воды губителен для корневой системы молодила.
  • Неподходящая почва. Тяжёлый грунт с плохим дренажем не даёт корням "дышать".

Вредители. Особенно опасны тля и нематоды.

Грибковые заболевания. Избыток сырости и плохая вентиляция способствуют их развитию.

Симптомы и лечение

  • Гниение розеток. Это часто связано с избытком влаги. Пересадите растение в более сухой грунт, обработайте корни фунгицидом.
  • Мягкие, вялые листья. Признак заражения грибками. Используйте препараты против грибковых инфекций и обеспечьте хорошую вентиляцию.
  • Белый налёт. Это может быть мучнистая роса. Удалите поражённые части и обработайте растение специальным раствором.

Как предотвратить болезни

  • Выбирайте места с хорошим дренажем и солнечным освещением.
  • Не переувлажняйте почву — молодило лучше переносит засуху, чем сырость.
  • Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей.

Своевременный уход и правильные условия содержания помогут соханить молодило здоровым и красивым. Это растение может радовать вас долгие годы, если следовать простым рекомендациям.

Уточнения

Суккуле́нты (от лат. succus — «сок», лат. succulentus — «сочный») — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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