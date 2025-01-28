Эти способы спасут ваши суккуленты в саду
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Молодило, несмотря на свою неприхотливость, тоже может заболеть. Что может вызвать проблемы с этим растением, которое часто называют "живучкой", и как справляться с неприятностями?
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
молодило
Почему болеет молодило
Основные причины
- Избыток влаги. Застой воды губителен для корневой системы молодила.
- Неподходящая почва. Тяжёлый грунт с плохим дренажем не даёт корням "дышать".
Вредители. Особенно опасны тля и нематоды.
Грибковые заболевания. Избыток сырости и плохая вентиляция способствуют их развитию.
Симптомы и лечение
- Гниение розеток. Это часто связано с избытком влаги. Пересадите растение в более сухой грунт, обработайте корни фунгицидом.
- Мягкие, вялые листья. Признак заражения грибками. Используйте препараты против грибковых инфекций и обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Белый налёт. Это может быть мучнистая роса. Удалите поражённые части и обработайте растение специальным раствором.
Как предотвратить болезни
- Выбирайте места с хорошим дренажем и солнечным освещением.
- Не переувлажняйте почву — молодило лучше переносит засуху, чем сырость.
- Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей.
Своевременный уход и правильные условия содержания помогут соханить молодило здоровым и красивым. Это растение может радовать вас долгие годы, если следовать простым рекомендациям.
Уточнения
Суккуле́нты (от лат. succus — «сок», лат. succulentus — «сочный») — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды.
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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