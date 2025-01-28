Эти способы спасут ваши суккуленты в саду

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Молодило, несмотря на свою неприхотливость, тоже может заболеть. Что может вызвать проблемы с этим растением, которое часто называют "живучкой", и как справляться с неприятностями?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ молодило

Почему болеет молодило

Основные причины

Избыток влаги. Застой воды губителен для корневой системы молодила.

Неподходящая почва. Тяжёлый грунт с плохим дренажем не даёт корням "дышать".

Вредители. Особенно опасны тля и нематоды.

Грибковые заболевания. Избыток сырости и плохая вентиляция способствуют их развитию.

Симптомы и лечение

Гниение розеток. Это часто связано с избытком влаги. Пересадите растение в более сухой грунт, обработайте корни фунгицидом.

Мягкие, вялые листья. Признак заражения грибками. Используйте препараты против грибковых инфекций и обеспечьте хорошую вентиляцию.

Белый налёт. Это может быть мучнистая роса. Удалите поражённые части и обработайте растение специальным раствором.

Как предотвратить болезни

Выбирайте места с хорошим дренажем и солнечным освещением.

Не переувлажняйте почву — молодило лучше переносит засуху, чем сырость.

Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей.

Своевременный уход и правильные условия содержания помогут соханить молодило здоровым и красивым. Это растение может радовать вас долгие годы, если следовать простым рекомендациям.

Уточнения

Суккуле́нты (от лат. succus — «сок», лат. succulentus — «сочный») — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды.

