Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить

5:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Среди самых прекрасных растений особое место занимает антуриум, который стал символом любви и верности. Этот тропический цветок, известный с древних времен, часто дарят на День святого Валентина и Рождество, так как он символизирует собой классическую звезду, украшающую вершину ёлки.

Фото: commons.wikimedia.org by Рамешнг, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Антуриум

Антуриум: происхождение и особенности

Антуриум родом из тропических и субтропических районов Южной Америки, что уже говорит о его нелюбви к холоду. Он относится к семейству Ароидные, которое насчитывает более 1000 видов. Его яркие цветы в виде перевернутого листа с колосом, являются настоящим чудом природы, напоминая своей формой сердце. Именно поэтому антуриум так популярен и ценится в качестве украшения домов и террас в хорошую погоду.

Значение этого растения также заслуживает внимания: еще в Древней Греции его ассоциировали с Амуром из-за формы цветков, напоминающих стрелу, пронзающую сердце.

Листья антуриума широкие и блестящие, имеют сердцевидную форму. При правильном уходе это растение может достигать 90 см в высоту, но в комнатных условиях его рост остается более сдержанным. Как и в тропических лесах, антуриум предпочитает жаркий и влажный климат и боится холода.

Где разместить антуриум

Прежде всего, важно помнить, что это растение любит свет. Но держите его подальше от воздействия прямых солнечных лучей, иначе листья могут обгореть. Если есть возможность, выбирайте светлое место возле окна или балкона, не забывая при этом о лёгких шторах, которые защитят цветок от ожогов. Антуриуму необходимо около 6-8 часов яркого света в день.

Недостаток света провоцирует замедление роста, а избыток вызывает пожелтение листьев. Также старайтесь поддерживать постоянную температуру вдали от источников тепла, таких как радиаторы и печи, которые могут высушить воздух и нанести непоправимый вред растению.

Идеальная температура для антуриума — от 20°C до 28°C. При желании летом вы можете вынести его на улицу, но только если температура не превышает 30°C.

Как вырастить антуриум

После покупки просто пересадите его в горшок немного большего размера с дренажными отверстиями. Используйте почву и удобрения, характерные для цветущих растений, не забудьте добавить песок, садовую землю, торфяной мох и кусочек древесного угля для почвы.

На поверхность можно добавить слой мха — эта маленькая хитрость поможет сохранить корни увлажненными и предотвратить гибель растения. Так как антуриум родом из тропиков и привык к гораздо более высокому уровню влажности, чем в нашей окружающей среде.

Антуриум не требует обрезки: можно просто удалять пожелтевшие или поврежденные листья.

Как часто поливать антуриум

Очень важно, чтобы почва у растения была влажной, но без застоя воды, так как есть риск возникновения корневой гнили. Особенно летом важно проверять почву: вы можете поливать её даже два или три раза в неделю, а затем адаптировать частоту полива к зимнему сезону.

Кроме того, это растение следует удобрять каждые два месяца весной и летом, используя жидкое удобрение для комнатных растений, которое обеспечит его всеми необходимыми питательными веществами.

Болезни и вредители антуриума

Тля, мучнистый червец и трипсы могут атаковать антуриум, который также подвержен корневой и серой гнили. Если вы заметили признаки заражения или ослабления растения, лучше всего действовать немедленно, чтобы избежать структурных повреждений.

Токсичен ли антуриум?

Это прекрасное растение может быть опасно для домашних животных, так как его сок способен раздражать слизистые оболочки наших пушистых любимцев. Антуриум действительно токсичен, и в случае отравления у питомцев могут появиться такие симптомы, как слюнотечение, рвота или кровотечение. В такой ситуации необходимо незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику для оказания своевременной помощи.

Когда дарить антуриум в подарок

Это растение высоко ценится за свою элегантность и глубокий символический смысл, поэтому его можно дарить по разным поводам. Оно не только украшает интерьер, но и приносит удачу.

Благодаря ярким и насыщенным красным цветам антуриум идеально подходит для подарка на День святого Валентина или на годовщину отношений, чтобы выразить свои чувства к любимому человеку, .

Но цветы антуриума могут быть не только красными. Белый антуриум ассоциируется с чистотой и станет прекрасным дополнением к современной обстановке. Розовый антуриум поможет выразить привязанность к близкому другу. А синий антуриум, хотя и более редкий, но не менее эффектный, олицетворяет верность и мудрость и может стать подходящим подарком родителям.

Уточнения

Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые. Латинское название рода образовано от древнегреческих слов, означающих "цветок" и "хвост".

