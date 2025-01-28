Весенний сигнал бедствия на яблонях: на это нужно обратить внимание прямо сейчас

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему прошлогодние листья и плоды на яблонях после зимы — это опасный сигнал? Многие садоводы сталкиваются с этой проблемой, но не все знают, что делать. Оставшиеся на ветвях остатки могут быть источником болезней и вредителей, которые активизируются с потеплением. Важно вовремя разобраться в причинах и устранить их, чтобы не потерять урожай.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоневый сад зимой

Почему листья и плоды остаются на дереве

Такое явление чаще всего связано с двумя факторами:

Нарушения в физиологических процессах дерева. Причиной может быть неправильный уход или недостаток питательных веществ. Болезни. Грибковые инфекции, такие как монилиоз, провоцируют мумификацию плодов.

Чем это опасно

Оставленные листья и плоды становятся идеальной средой для зимовки вредителей и возбудителей болезней. Весной они атакуют дерево с новой силой, поражая не только старые ветви, но и молодые побеги.

Что делать

Удалите остатки. Снимите все листья и плоды вручную, соблюдая осторожность, чтобы не повредить дерево.

Уничтожьте мусор. Сжигание или компостирование удалённых остатков поможет избавиться от возможных инфекций.

Проведите обработку. Ранней весной используйте противогрибковые препараты для профилактики болезней.

Как избежать проблемы в будущем

Регулярно проводите обрезку. Это улучшает вентиляцию кроны и снижает риск заболеваний.

Подкармливайте дерево комплексными удобрениями, чтобы оно получало необходимые микроэлементы.

Проводите профилактическую обработку фунгицидами.

Правильный уход поможет дереву справляться с проблемами самостоятельно, а ваш сад будет радовать здоровыми и обильными урожаями.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

