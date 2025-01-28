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Весенний сигнал бедствия на яблонях: на это нужно обратить внимание прямо сейчас

1:53
Садоводство

Почему прошлогодние листья и плоды на яблонях после зимы — это опасный сигнал? Многие садоводы сталкиваются с этой проблемой, но не все знают, что делать. Оставшиеся на ветвях остатки могут быть источником болезней и вредителей, которые активизируются с потеплением. Важно вовремя разобраться в причинах и устранить их, чтобы не потерять урожай.

Яблоневый сад зимой
Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Яблоневый сад зимой

Почему листья и плоды остаются на дереве

Такое явление чаще всего связано с двумя факторами:

  1. Нарушения в физиологических процессах дерева. Причиной может быть неправильный уход или недостаток питательных веществ.
  2. Болезни. Грибковые инфекции, такие как монилиоз, провоцируют мумификацию плодов.

Чем это опасно

Оставленные листья и плоды становятся идеальной средой для зимовки вредителей и возбудителей болезней. Весной они атакуют дерево с новой силой, поражая не только старые ветви, но и молодые побеги.

Что делать

  • Удалите остатки. Снимите все листья и плоды вручную, соблюдая осторожность, чтобы не повредить дерево.
  • Уничтожьте мусор. Сжигание или компостирование удалённых остатков поможет избавиться от возможных инфекций.
  • Проведите обработку. Ранней весной используйте противогрибковые препараты для профилактики болезней.

Как избежать проблемы в будущем

  • Регулярно проводите обрезку. Это улучшает вентиляцию кроны и снижает риск заболеваний.
  • Подкармливайте дерево комплексными удобрениями, чтобы оно получало необходимые микроэлементы.
  • Проводите профилактическую обработку фунгицидами.

Правильный уход поможет дереву справляться с проблемами самостоятельно, а ваш сад будет радовать здоровыми и обильными урожаями.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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