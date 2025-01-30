Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Улитки и слизни — настоящая напасть для дачников. Они не только портят урожай, но и замедляют развитие растений. Если вы хотите защитить свой участок без использования химических средств, обратите внимание на эффективные народные методы борьбы. Вот несколько проверенных рецептов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Настой из горького перца: мощное средство против вредителей

Для приготовления настоя вам понадобится:

1 кг свежего стручкового острого перца или 0,5 кг сухого красного перца

10 литров воды

40 г хозяйственного мыла

Перец залейте водой и оставьте настаиваться 10 дней в закрытой эмалированной посуде. Процедите настой, добавьте натертое мыло и тщательно перемешайте. Используйте настой для опрыскивания растений и почвы.

Обрабатывайте грядки рано утром или поздно вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. Если погода пасмурная и без дождя, можно проводить обработку днем. Будьте осторожны, чтобы раствор не попал в глаза.

Настой из горчицы: простой и доступный способ

Для борьбы с улитками и слизнями подойдет горчичный порошок. Вам потребуется:

150 г горчичного порошка

10 литров холодной воды

Растворите горчицу в воде, тщательно перемешайте. С помощью веника равномерно разбрызгайте настой на растения и землю вокруг них.

Этот метод помогает отпугнуть вредителей и не вредит почве.

Настой из табачной пыли: проверенный способ от слизней

Табачная пыль эффективна не только против слизней и улиток, но и против крестоцветной блошки. Для приготовления настоя возьмите:

1 кг табачной пыли

10 литров горячей воды

40-50 г тертого хозяйственного мыла

Залейте табачную пыль водой и оставьте на сутки. Процедите настой, добавьте мыло и тщательно перемешайте. Используйте для обработки листвы и почвы.

Важно помнить

Все перечисленные способы направлены на отпугивание улиток и слизней, но не на их уничтожение. Поэтому регулярно проверяйте состояние участка и при необходимости повторяйте обработки. Применяя эти методы, вы сможете сохранить урожай без вреда для экологии.