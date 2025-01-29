Секреты суглинистой почвы: какие культуры дадут обильный урожай

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники считают суглинистую почву проблемной, однако опытные садоводы знают, что этот тип грунта может быть настоящим сокровищем. Благодаря высокой влагоемкости и богатому минеральному составу, суглинки подходят для выращивания множества культур. Давайте разберемся, какие растения чувствуют себя на таком грунте лучше всего.

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Овощные культуры, которые процветают на суглинках

Капуста. Этот овощ отлично растет на суглинистых почвах, так как они удерживают влагу, необходимую для формирования крупных и сочных кочанов.

Этот овощ отлично растет на суглинистых почвах, так как они удерживают влагу, необходимую для формирования крупных и сочных кочанов. Морковь, свекла и редька. Плотная структура суглинков способствует формированию ровных, здоровых корнеплодов без дефектов и разветвлений.

Плотная структура суглинков способствует формированию ровных, здоровых корнеплодов без дефектов и разветвлений. Картофель. Суглинистая почва обеспечивает клубням гладкую поверхность, а высокий уровень минералов улучшает вкус урожая.

Суглинистая почва обеспечивает клубням гладкую поверхность, а высокий уровень минералов улучшает вкус урожая. Лук, чеснок и порей. На суглинках эти культуры формируют крепкие луковицы, при этом важно обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды.

На суглинках эти культуры формируют крепкие луковицы, при этом важно обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды. Кабачки, тыквы и огурцы. Эти овощи любят суглинки, особенно если почва дополнительно удобрена и растения получают достаточно света.

Бобовые и зелень: естественное улучшение почвы

Горох, фасоль и бобы. Эти культуры не только прекрасно развиваются на суглинках, но и помогают улучшать структуру почвы благодаря своей корневой системе.

Эти культуры не только прекрасно развиваются на суглинках, но и помогают улучшать структуру почвы благодаря своей корневой системе. Салат, шпинат и укроп. Благодаря способности суглинков удерживать влагу, зелень быстро формирует сочную массу.

Благодаря способности суглинков удерживать влагу, зелень быстро формирует сочную массу. Мята, мелисса и базилик. Минералы в составе суглинистой почвы усиливают ароматические свойства трав.

Минералы в составе суглинистой почвы усиливают ароматические свойства трав. Ягодные кустарники и фруктовые деревья

Яблони, груши и сливы. Суглинистая почва обеспечивает надежную опору для мощной корневой системы этих деревьев.

Суглинистая почва обеспечивает надежную опору для мощной корневой системы этих деревьев. Смородина, крыжовник и малина. Влаголюбивые ягодные кустарники получают необходимую влагу из суглинков, что особенно важно в период созревания ягод.

Как улучшить суглинистую почву

Для того чтобы суглинки приносили максимальную пользу, следуйте простым рекомендациям:

Улучшайте дренаж, чтобы избежать переувлажнения.

Регулярно вносите органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз.

Проводите мульчирование, чтобы сохранить рыхлость почвы и предотвратить испарение влаги.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

