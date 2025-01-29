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Секреты суглинистой почвы: какие культуры дадут обильный урожай

2:39
Садоводство

Многие огородники считают суглинистую почву проблемной, однако опытные садоводы знают, что этот тип грунта может быть настоящим сокровищем. Благодаря высокой влагоемкости и богатому минеральному составу, суглинки подходят для выращивания множества культур. Давайте разберемся, какие растения чувствуют себя на таком грунте лучше всего.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Овощные культуры, которые процветают на суглинках

  • Капуста. Этот овощ отлично растет на суглинистых почвах, так как они удерживают влагу, необходимую для формирования крупных и сочных кочанов.
  • Морковь, свекла и редька. Плотная структура суглинков способствует формированию ровных, здоровых корнеплодов без дефектов и разветвлений.
  • Картофель. Суглинистая почва обеспечивает клубням гладкую поверхность, а высокий уровень минералов улучшает вкус урожая.
  • Лук, чеснок и порей. На суглинках эти культуры формируют крепкие луковицы, при этом важно обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды.
  • Кабачки, тыквы и огурцы. Эти овощи любят суглинки, особенно если почва дополнительно удобрена и растения получают достаточно света.

Бобовые и зелень: естественное улучшение почвы

  • Горох, фасоль и бобы. Эти культуры не только прекрасно развиваются на суглинках, но и помогают улучшать структуру почвы благодаря своей корневой системе.
  • Салат, шпинат и укроп. Благодаря способности суглинков удерживать влагу, зелень быстро формирует сочную массу.
  • Мята, мелисса и базилик. Минералы в составе суглинистой почвы усиливают ароматические свойства трав.
  • Ягодные кустарники и фруктовые деревья
  • Яблони, груши и сливы. Суглинистая почва обеспечивает надежную опору для мощной корневой системы этих деревьев.
  • Смородина, крыжовник и малина. Влаголюбивые ягодные кустарники получают необходимую влагу из суглинков, что особенно важно в период созревания ягод.

Как улучшить суглинистую почву

Для того чтобы суглинки приносили максимальную пользу, следуйте простым рекомендациям:

  • Улучшайте дренаж, чтобы избежать переувлажнения.
  • Регулярно вносите органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз.
  • Проводите мульчирование, чтобы сохранить рыхлость почвы и предотвратить испарение влаги.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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