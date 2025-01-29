Ошибки, которые не дают винограду плодоносить: что вы делаете не так

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание винограда — задача, требующая внимания к деталям. Ошибки, которые могут показаться мелочами, часто становятся причиной слабого плодоношения. Если хотите получить крупные и красивые грозди, избегайте следующих промахов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ виноград

Ошибка №1: неправильное место для посадки

Виноград — культура, которая любит солнце. Если вы посадите его в тени деревьев или строений, не удивляйтесь, что урожай окажется скромным. Для хорошего плодоношения винограду необходимо открытое и хорошо освещённое место.

Ошибка №2: слишком короткая обрезка

Обрезка винограда — ключ к его плодоношению. У большинства сортов первые 2-4 почки бесплодны. Чтобы избежать этой проблемы, обрезайте лозу на среднюю длину (6-10 почек), а для некоторых сортов используйте длинную обрезку на 14-18 почек. Это обеспечит формирование здоровых кистей.

Ошибка №3: излишние удобрения

Чрезмерное использование азотных удобрений или навоза провоцирует активный рост ботвы, но снижает урожайность. Чтобы исправить ситуацию, пересмотрите подход к подкормкам и сократите количество азота в рационе растений.

Ошибка №4: выбор сортов с женским типом цветения

Многие современные сорта имеют функционально женский тип цветения, что делает их зависимыми от опылителя. Решением станет посадка кишмиша, который универсален и подходит для опыления любых сортов.

Ошибка №5: отсутствие учёта прошлогоднего ухода

Помните, что урожай винограда закладывается не в текущем сезоне, а в предыдущем. Ошибки, допущенные в прошлом году, могут негативно сказаться на плодоношении в этом. Следите за состоянием кустов круглый год.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

