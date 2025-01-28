Эти ошибки мешают малине плодоносить: что вы делаете не так

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы жалуются на слабое плодоношение малины, несмотря на значительные площади, отведенные под малинник. В чем причина? Чаще всего дело в допущенных ошибках при выборе места, уходе за кустами и подготовке почвы. Вот что нужно знать, чтобы малина радовала обильным урожаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Ошибка №1: неправильный выбор места для посадки

Малина любит солнце. Если кусты высажены в тени забора, за домом или под деревьями, ягоды будут мелкими, а урожай скудным. Лучшее место для малинника — солнечный участок с хорошим освещением в течение всего дня.

Ошибка №2: бедная почва

Малина требует плодородной земли. Перед посадкой обязательно внесите в каждую лунку по ведру перепревшего навоза и литровой банке золы. Тщательно перемешайте эти компоненты с землей. Питательная почва — залог крупного и сладкого урожая.

Ошибка №3: загущенные посадки

Перегруженный малинник — частая проблема, которая снижает урожайность. Удаляйте лишнюю поросль дважды в год: летом и осенью. Это обеспечит хорошую вентиляцию кустов и достаточное пространство для их роста.

Ошибка №4: недостаток влаги

Малина — влаголюбивое растение. Во время полива под каждый куст нужно выливать не менее ведра воды. Кроме того, мульчирование поможет сохранить влагу, замедлить рост сорняков и поддерживать почву рыхлой.

Ошибка №5: отсутствие регулярных подкормок

Для обильного плодоношения подкормки нужно вносить минимум трижды за сезон. Ранней весной используйте азотные удобрения. Перед цветением подкармливайте малину настоем навоза с золой или комплексными удобрениями. После сбора урожая внесите фосфорно-калийные удобрения, чтобы кусты восстановились.

Правильный уход за малиной — это залог щедрого урожая. Обеспечьте растениям свет, влагу, питание и простор для роста, и малинник отблагодарит вас ароматными ягодами.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

