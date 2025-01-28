Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост
Этот метод посадки лука защит от всех вредителей
Технический сбой в Tesla за 4 миллиона рублей: автомобиль не оправдал ожиданий
Пенсионные накопления в 2025 году: как забрать всю сумму разом?
Эксперты назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины
Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen
Седые волосы: что будет, если вы их вырываете
Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить
Какие курорты могут стать альтернативой Анапе летом 2025 года

Эти ошибки мешают малине плодоносить: что вы делаете не так

2:13
Садоводство

Многие садоводы жалуются на слабое плодоношение малины, несмотря на значительные площади, отведенные под малинник. В чем причина? Чаще всего дело в допущенных ошибках при выборе места, уходе за кустами и подготовке почвы. Вот что нужно знать, чтобы малина радовала обильным урожаем.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малина

Ошибка №1: неправильный выбор места для посадки

Малина любит солнце. Если кусты высажены в тени забора, за домом или под деревьями, ягоды будут мелкими, а урожай скудным. Лучшее место для малинника — солнечный участок с хорошим освещением в течение всего дня.

Ошибка №2: бедная почва

Малина требует плодородной земли. Перед посадкой обязательно внесите в каждую лунку по ведру перепревшего навоза и литровой банке золы. Тщательно перемешайте эти компоненты с землей. Питательная почва — залог крупного и сладкого урожая.

Ошибка №3: загущенные посадки

Перегруженный малинник — частая проблема, которая снижает урожайность. Удаляйте лишнюю поросль дважды в год: летом и осенью. Это обеспечит хорошую вентиляцию кустов и достаточное пространство для их роста.

Ошибка №4: недостаток влаги

Малина — влаголюбивое растение. Во время полива под каждый куст нужно выливать не менее ведра воды. Кроме того, мульчирование поможет сохранить влагу, замедлить рост сорняков и поддерживать почву рыхлой.

Ошибка №5: отсутствие регулярных подкормок

Для обильного плодоношения подкормки нужно вносить минимум трижды за сезон. Ранней весной используйте азотные удобрения. Перед цветением подкармливайте малину настоем навоза с золой или комплексными удобрениями. После сбора урожая внесите фосфорно-калийные удобрения, чтобы кусты восстановились.

Правильный уход за малиной — это залог щедрого урожая. Обеспечьте растениям свет, влагу, питание и простор для роста, и малинник отблагодарит вас ароматными ягодами.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Ил-96. Русский гигант-красавец современного неба Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост
Этот метод посадки лука защит от всех вредителей
Технический сбой в Tesla за 4 миллиона рублей: автомобиль не оправдал ожиданий
Пенсионные накопления в 2025 году: как забрать всю сумму разом?
Эксперты назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины
Седые волосы: что будет, если вы их вырываете
Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen
Какие курорты могут стать альтернативой Анапе летом 2025 года
Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить
Зелёный, чёрный или пуэр: какой чай самый полезный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.