Этот метод посадки лука защит от всех вредителей

Защита лука от вредителей и болезней — важная задача для каждого садовода. Удачно выращенный лук радует не только глаз, но и желудок, однако нежные ростки могут столкнуться с различными угрозами. Какие методы помогут сохранить ваш урожай в безопасности?
Часто огородники сталкиваются с такими вредителями, как луковая муха и трипсы. Луковая муха — самый известный враг лука, способный за короткий срок разрушить весь урожай. Трипсы могут не только повредить листья, но и стать переносчиками вирусов.
Есть несколько способов защиты лука от этих вредителей. Рассмотрим некоторые из них:
Многие садоводы предпочитают народные средства. Например, опрыскивание раствором чеснока или настоем табака может эффективно отпугнуть вредителей. При этом такие методы абсолютно безопасны для здоровья.
Постоянный контроль за состоянием лука и использование этих простых, но эффективных методов защиты помогут вам собрать богатый урожай.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?