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Как избежать распространённых ошибок при подкормке картофеля?

4:01
Садоводство » Овощи

Картофель — один из самых распространённых и любимых овощей в мире. Чтобы вырастить вкусные и крупные клубни, необходимо не только обеспечить растения правильным уходом, но и правильно их подкормить. В этой статье мы рассмотрим лучшие варианты удобрений и подкормок для картофеля, которые помогут получить богатый урожай.

Картофель
Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Органические удобрения

Перегной и компост

Органические удобрения, такие как перегной и компост, обеспечивают картофель всеми необходимыми питательными веществами и улучшают структуру почвы. Они способствуют развитию полезной микрофлоры, что особенно важно для корневой системы.

  • Когда применять: при подготовке почвы на осень или весну. На этапе посадки клубней, можно добавить перегной в лунки.
  • Как применять: разложите перегной или компост в почве на глубину около 15-20 см и хорошо перемешайте с землей.

Зелёные удобрения

Засев сидератов, таких как горох, фасоль или рапс, обогащает почву азотом и другими питательными веществами.

  • Когда применять: задолго до посадки картофеля, за несколько месяцев до внесения основного удобрения.
  • Как применять: после цветения сидератов их накрывают почвой, давая им заделаться в землю.

Минеральные удобрения

Азотные удобрения

Азот стимулирует рост зелёной массы, что, в свою очередь, способствует образованию клубней.

  • Примеры: мочевина, сульфат аммония.
  • Когда применять: в начале вегетации, через 2-3 недели после посадки.
  • Как применять: растворите удобрение в воде (примерно 20-30 г на 10 литров) и поливайте растения под корень.

Фосфорные удобрения

Фосфор способствует образованию крупных и вкусных клубней.

  • Примеры: суперфосфат, двойной суперфосфат.
  • Когда применять: при посадке картофеля и во время бутонизации.
  • Как применять: внесите удобрение в лунки вместе с клубнями, примерно 50-60 г на квадратный метр.

Калийные удобрения

Калий укрепляет растения и увеличивает их устойчивость к болезням, а также улучшает вкус картофеля.

  • Примеры: хлорид калия, сульфат калия.
  • Когда применять: в конце вегетационного периода, когда клубни достигают нужного размера.
  • Как применять: также, как и фосфорные удобрения, в лунки или через полив.

Микроэлементы

Недостаток микроэлементов, таких как бор, цинк и медь, может негативно сказаться на росте клубней и их качестве.

  • Когда применять: в начале вегетации.
  • Как применять: можно использовать готовые комплексные удобрения, содержащие микроэлементы, следуя инструкциям на упаковке.

Народные методы

Древесная зола

Древесная зола содержит калий и кальций, что делает её отличным удобрением для картофеля.

  • Когда применять: можно вносить в почву перед посадкой или в процессе роста.
  • Как применять: распределите золу по поверхности почвы и слегка заделайте в землю.

Настой из коровяка

Настаивание коровяка на воде помогает создать питательный раствор для полива.

  • Когда применять: в начале вегетации.
  • Как применять: разведите 1 часть коровяка на 10 частей воды, настаивайте 5-7 дней, после чего используйте для полива.

Подкормка картофеля — это важный аспект успешного его выращивания. Используя органические и минеральные удобрения, а также народные методы, вы сможете обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами и добиться больших, вкусных и здоровых клубней. Не забывайте о своевременности и правильных дозировках удобрений, и тогда ваш урожай станет настоящей гордостью!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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