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Плодовые деревья без отдыха: секреты ежегодного плодоношения

1:46
Садоводство

Долгое время садоводы считали, что плодовые деревья нуждаются в отдыхе после обильного плодоношения, и, следовательно, урожай яблок и груш собирали раз в два года. Однако это — лишь популярное заблуждение.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Плодовые деревья могут давать урожай каждый год, если правильно ухаживать за ними. Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил, чтобы обеспечить регулярное плодоношение и высокий урожай.

Как обеспечить регулярный урожай

1. Правильное удобрение

Одним из ключевых факторов обильного урожая является своевременное удобрение деревьев. Важно вносить удобрения дважды в год: весной — для стимуляции роста, и осенью — для подготовки к зиме. Не забывайте про азот, фосфор и калий, которые являются основными элементами для питания деревьев. Азот добавляется весной, а калий с фосфором — осенью.

2. Подготовка почвы

Чтобы деревья могли развиваться здоровыми и плодоносить каждый год, важно регулярно рыхлить почву и улучшать её структуру. Помимо удобрений, полезно использовать компост для разрыхления почвы и доломитовую муку для снижения кислотности.

3. Выбор сортов и защита от болезней

Не все сорта яблонь и груш одинаково подходят для разных климатических условий. Выбирайте такие сорта, которые устойчивы к местным заболеваниям и особенностям климата. Регулярная обработка от вредителей и болезней, а также правильная обрезка — обязательные этапы ухода.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете собирать яблоки и груши каждый год, радуясь щедрому урожаю.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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