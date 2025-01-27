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Как спасти растения, если тля уже захватила сад

2:37
Садоводство

Тля — коварный враг цветов: она высасывает сок из листьев и стеблей, что вызывает их деформацию, замедление роста и даже гибель растений. Чтобы спасти своих зеленых питомцев, важно вовремя заметить проблему и выбрать эффективный способ борьбы.

Жалящее дерево
Фото: scienceimage.csiro.au by Willem van Aken, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жалящее дерево

Почему тля нападает на растения

Тля чаще всего атакует ослабленные растения, которые растут в неблагоприятных условиях: недостаток света, влаги или питательных веществ делает их уязвимыми. Насекомые быстро образуют колонии, питаясь соком растения. Листья начинают желтеть, скручиваться, а стебли покрываются липкой жидкостью — падью. Особенно тщательно осматривайте нижнюю сторону листьев, ведь именно там тля предпочитает прятаться.

Эффективные методы борьбы

Механические и биологические способы

На первых стадиях заражения тлю можно убрать вручную. Для этого используйте влажную тряпочку или губку, аккуратно протирая листья и стебли. Природные помощники, такие как божьи коровки, златоглазки и паразитические осы, также помогут справиться с вредителем. Чтобы привлечь их, можно высаживать растения-отпугиватели — чеснок, календулу или лаванду, чей запах невыносим для тли.

Народные рецепты

Экологичные средства тоже отлично справляются с тлей. Самый простой способ — приготовить мыльный раствор: смешайте столовую ложку жидкого мыла с литром воды и обработайте зараженные участки растения. Другой популярный метод — настой чеснока: раздавите 5-6 зубчиков, залейте литром воды и оставьте на сутки. Затем опрыскайте растения — этот безопасный для цветов раствор отпугивает тлю.

Химические препараты

Если колонии тли разрослись, не обойтись без инсектицидов. Такие препараты, как "Актара" или "Фитоверм", эффективно уничтожают вредителей. Однако важно строго соблюдать инструкцию, чтобы не навредить растениям, окружающей среде или полезным насекомым. Для профилактики обрабатывайте растения раз в несколько недель, но избегайте применения химии в закрытых помещениях или в период цветения.

Профилактика — ваш лучший союзник

Тля нападает только на ослабленные растения. Регулярно осматривайте своих зеленых друзей, обеспечивайте им оптимальные условия и не забывайте использовать профилактические средства. Своевременные действия помогут сохранить цветы здоровыми и красивыми.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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