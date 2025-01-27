Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зурабишвили не нужна Трампу для борьбы с Россией, — политолог
Украинцы обещали деньги мужчине за сожжение ресторанов в Краснодаре
Ограниченная ядерная война: возможно ли такое столкновение между США и РФ в 2025 году?
Как добиться яркого вкуса супа? Идеальная зажарка за 5 минут
Как добиться эффекта чок-чок: секреты корейского макияжа
Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане
Паровые ванночки для лица: лучшие рецепты для разного типа кожи
Можно ли отпускать собаку гулять без поводка: рекомендации и правила
К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию

Цветущая каттлея — звезда среди орхидей

2:47
Садоводство

Кто бы мог подумать, что орхидея, когда-то использованная как упаковка для мха, станет любимицей цветоводов? Каттлея — удивительный цветок, олицетворяющий тропическую экзотику и элегантность. Ее красота и разнообразие сортов превращают любое помещение в маленький ботанический сад. Но, чтобы каттлея радовала глаз, нужно знать секреты ухода за ней.

Орхидея каттлея
Фото: commons.wikimedia.org by QuazDelaCruz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея каттлея

Выбираем место: ориентируемся по листьям

Каттлея — светолюбивое растение. Лучшее место для нее — подоконник с ярким, но рассеянным светом. Весной и летом ее обязательно нужно притенять от палящих лучей. Листья расскажут, довольна ли ваша орхидея: они должны быть светло-зелеными, без ожогов. Если день длится больше 10 часов, растение может хуже цвести, поэтому иногда полезно регулировать освещение.

Температурный режим: перепады на пользу

Для каттлеи важны перепады температуры: днем она должна быть на 5-7 °C выше, чем ночью. Летом растение чувствует себя комфортно при 22-28 °C днем и 17 °C ночью. Зимой, когда наступает период покоя, температуру снижают до 16-18 °C днем и 12 °C ночью. Однако некоторые сорта, например, высокогорные, предпочитают более прохладные условия.

Полив и влажность

Каттлея любит высокую влажность, поэтому полезно использовать поддон с мокрой галькой. Летом ее поливают обильно, дважды в неделю, а также часто опрыскивают. Осенью полив сокращают, а зимой почти прекращают, особенно если растение находится в состоянии покоя. Подкормки важны в период роста и цветения — удобрения для орхидей применяют дважды в месяц.

Пересадка: только по необходимости

Каттлея не любит частых пересадок. Оптимально проводить их раз в 2-3 года, когда субстрат начинает разлагаться или корни сильно разрастаются. Для пересадки используют смесь торфа, мха сфагнума и сосновой коры. Главное — быть осторожным, чтобы не повредить корни, и обеспечить хороший дренаж.

Период покоя: индивидуальные особенности

Не все каттлеи уходят на покой. У некоторых сортов этот период случается дважды в год, у других — вовсе отсутствует. Поэтому важно изучить особенности выбранного вида и учитывать его потребности.

Каттлея — это не просто растение, а произведение искусства. Она требует внимания, но при правильном уходе награждает роскошным цветением и становится настоящей гордостью дома.

Уточнения

Каттлея (лат. Cattleya) — род многолетних эпифитных и литофитных травянистых растений семейства Орхидные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Шоу-бизнес
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности
ЕК отложит презентацию плана от отказу от российских энергоресурсов
Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане
Китайский ИИ DeepSeek поставил крест на проекте Трампа "Звёздные врата"
Паровые ванночки для лица: лучшие рецепты для разного типа кожи
Можно ли отпускать собаку гулять без поводка: рекомендации и правила
К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию
Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы
Как начать день правильно: всего одна ложка этого продукта с утра для тонуса и поддержания здорового веса
Geely укрепляет позиции в инновациях: переход на метанол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.