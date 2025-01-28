Как опытные дачники используют луковую шелуху? Об этом знают далеко не все

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как использовать луковую шелуху в качестве удобрения

Луковая шелуха содержит рутин, кверцетин, каротиноиды, витамин С. Опрыскивание и полив отварами луковой шелухи улучшает вкусовые качества томатов, перца, баклажанов и огурцов, делает их более богатыми питательными веществами.

Фото: Freepik by stockking Лук

Чесночная и луковая шелуха богаты калием, поэтому они могут быть весьма полезными и сделают вашу почву более питательной. Можно сразу послойно снять кожуру или замочить горсть кожуры в литре воды на 3-4 дня.

Если листья овощных культур пожелтели, рекомендуется обработать их луковым настоем. Для этого нужно залить два полных половника шелухи в 10 литров воды и кипятить 10 минут. Затем остудить и процедить раствор. Вдавите в раствор руками влажную шелуху и полейте растения.

Как часто можно поливать луковой шелухой

Поливать поврежденные культуры можно 2-3 раза за сезон, но подкармливать их следует раз в 2 недели, ведь если использовать слишком много продукта, польза от отвара луковой шелухи будет значительно снижена.

Можно ли добавлять луковую шелуху в компост

Если вы живете в загородном доме, просто выбросьте луковую шелуху в компостную яму. Этот лайфхак не только улучшит качество гумуса, но и сбалансирует кислотность (уровень pH), что при добавлении в почву сделает ее более рыхлой.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

