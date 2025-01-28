Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как аэропорты спасают забывчивых путешественников
Бодипозитив и его обратная сторона: чем это может быть опасно
Эпоха дешёвого газа закончилась: Газпром требует повышения тарифов
Эти декоративные растения подавляют культурные — вот их список
Фитнес-тренер Иванки Трамп рассказал, как построить идеальный домашний тренажёрный зал
Земля и её тайная спутница: как у нашей планеты появилась вторая Луна
Необычные блинчики для закусок: яркий вкус и аппетитный цвет
У Сатурна исчезают кольца: оптика, восприятие и загадки космоса
Вторая жизнь старых вещей: креативные способы превратить хлам в сокровище

Как опытные дачники используют луковую шелуху? Об этом знают далеко не все

1:32
Садоводство

Как использовать луковую шелуху в качестве удобрения

Луковая шелуха содержит рутин, кверцетин, каротиноиды, витамин С. Опрыскивание и полив отварами луковой шелухи улучшает вкусовые качества томатов, перца, баклажанов и огурцов, делает их более богатыми питательными веществами.

Лук
Фото: Freepik by stockking
Лук

Чесночная и луковая шелуха богаты калием, поэтому они могут быть весьма полезными и сделают вашу почву более питательной. Можно сразу послойно снять кожуру или замочить горсть кожуры в литре воды на 3-4 дня.

Если листья овощных культур пожелтели, рекомендуется обработать их луковым настоем. Для этого нужно залить два полных половника шелухи в 10 литров воды и кипятить 10 минут. Затем остудить и процедить раствор. Вдавите в раствор руками влажную шелуху и полейте растения.

Как часто можно поливать луковой шелухой

Поливать поврежденные культуры можно 2-3 раза за сезон, но подкармливать их следует раз в 2 недели, ведь если использовать слишком много продукта, польза от отвара луковой шелухи будет значительно снижена.

Можно ли добавлять луковую шелуху в компост

Если вы живете в загородном доме, просто выбросьте луковую шелуху в компостную яму. Этот лайфхак не только улучшит качество гумуса, но и сбалансирует кислотность (уровень pH), что при добавлении в почву сделает ее более рыхлой.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
Эпоха дешёвого газа закончилась: Газпром требует повышения тарифов
Бодипозитив и его обратная сторона: чем это может быть опасно
Эти декоративные растения подавляют культурные — вот их список
Фитнес-тренер Иванки Трамп рассказал, как построить идеальный домашний тренажёрный зал
У Сатурна исчезают кольца: оптика, восприятие и загадки космоса
Необычные блинчики для закусок: яркий вкус и аппетитный цвет
Земля и её тайная спутница: как у нашей планеты появилась вторая Луна
Вторая жизнь старых вещей: креативные способы превратить хлам в сокровище
Кулинарные лайфхаки, как приготовить сочные котлеты
Скрытые риски понятых: как избежать участия в протоколах ГАИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.